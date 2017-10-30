Guardian: Созывом выборов из каталонского тупика не выйти

Барселона, Испания, , 14:13 — REGNUM

Проведением внеочередных выборов в Каталонии и установлением прямого контроля из Мадрида над регионом едва ли возможно вывести Испанию из того, куда она зашла после объявления независимости автономного региона. До 21 декабря, на которое и назначены выборы может произойти и произойдет очень многое, поэтому можно говорить о том, что кошки-мышки между Барселоной и Мадридом лишь вошли в новую стадию, сообщает The Guardian.

Так, на данный момент не известно, все ли сепаратистские партии будут участвовать в выборах. Если все, то вероятность сохранения единства, благодаря которому они стали столь внушительной силой, будет невелика. Всё же союз консерваторов и антикапиталистов всегда носил странный и напряженный характер.

Как ожидается лидером движения за независимость станет отправленный 27 октября в отставку заместитель главы ЖенералитатаОриолЖункерас, поскольку его Левая республиканская партия Каталонии (ЛРПК) пользуется большим успехом у избирателей, нежели иные более умеренные ее соперники.

После того как он 29 октября заявил, что движению нужно принять «решения, которые будет сложно понять», стала очевидна та ужасная дилемма: в случае если его партия идет на выборы, ее обвинят в отказе от уже объявленной независимости. В противном случае ее объявят в трусости. Со своей стороны, Каталонская европейская демократическая партия бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который, как сообщается уйдет в отставку, лишалась своей позиции доминирующей политической силы в регионе.

И на фоне сплочения сторонников единой Испании, проведших митинг в Барселоне 29 октября, сепаратисты рассматривают имеющиеся у них варианты. Самым лучшим из них является идти на выборы, для чего сложились наилучшие условия. На фоне того как многие из лидеров движения за отделение находятся под стражей, а Пучдемона и других ждут долгие судебные процессы, сочувствие избирателей на их стороне. Более того, в памяти жителей Каталонии еще свежи воспоминания о полицейском насилии во время референдума 1 октября.

Премьер-министр Испании МарианоРахой стремится покарать сепаратистов за хаос последних недель, а также за будущие выступления, в том числе забастовки. На фоне вывода представительств крупнейших компаний и банков из региона и отсутствия поддержки со стороны ЕС Мадрид надеется, что наиболее нерешительные сторонники независимости откажется от задуманного. Глава испанского правительства также надеется, что так называемое молчаливое большинство не сторонников отделения отойдет от своей апатии и проголосуют. Такой шаг довольно рискован, поскольку полицейское насилие 1 октября могло привести к сокращению их число. Более того, такое большинство вообще может быть плодом воображения сторонников единства страны.

В то же самое время начало уголовного преследования против Пучдемона по обвинению в сознательном нарушении конституции, скорее всего, станет поводом для еще одного раунда мирных демонстраций. Сепаратистам известно, что насилие в значительной степени повредит их делу, поэтому-то Пучдемон и призвал 28 октября к мирному и гражданскому поведению, хотя он и не контролирует всё движение. И 29 октября единственные акты насилия исходили из небольшой группы ультраправых, которые влились в демонстрации за единство страны.

Со своей стороны, сепаратисты постараются найти другие пути для сохранения мобилизации людей. Остатки отправленного в отставку правительства могут дать поручение 200 тыс. работников бюджетного сектора в надежде на то, что они пойдут вразрез с прямым управлением Каталонией со стороны Мадрида. На более местном уровне мэры-сепаратисты могут начать кампанию неподчинение, что тоже приведет их под суд.

Результаты открытых выборов невозможно предвидеть, особенно потому, что Каталония, кажется, поделена почти поровну между сторонниками и противниками отделения. В частности, на последних региональных выборах в сентябре 2015 года за сепаратисты проголосовало лишь 48% избирателей, однако они получили большинство мест в законодательном органе.

На фоне событий последних недель победа сторонников единства стала бы унизительным ударом для сепаратистов, однакоРахойтак же рискует, поскольку победа сторонников независимости поможет им получить столь нужную им поддержку правительств стран-членов ЕС. Успех сепаратистов также может заставить консервативную Народную партию Рахоя признать, что нынешняя конституция Испании требует доработки.