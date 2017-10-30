Владимир Лактюшин, , 15:14 — REGNUM

Сергей Собянин начал предвыборную кампанию с прицелом на сентябрь 2018 года. Несмотря на подчеркнутую «технократичность» и прочую «продвинутость» действующей московской власти, методы не отличаются от повсеместно принятых уже 10—20 лет назад: обещания поднять зарплаты бюджетникам и пенсии. Не обошёл мэр и вопрос мигрантов.

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«Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники», — сказал Собянин, выступая с ежегодным отчётом о работе правительства перед депутатами Мосгордумы.

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О гастарбайтерах он заявил и в опубликованном днём позже интервью в «Ведомостях»:

"Разработанная нами система льгот и преференций… помощь оказывается только тем предприятиям, которые производят высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью и с высокой заработной платой. Чтобы рабочие места создавались не для гастарбайтеров, а для москвичей».

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О каких именно высокотехнологичных предприятиях идёт речь, не знаю. Но, вообще, представление о жизни спальных районов столицы у мэра довольно своеобразное. В том же интервью он заявил: «Мы создаём обычные московские районы с технопарками, офисами».

В каких таких обычных московских районах есть технопарки? Видимо, мэр живёт реалиями каких-то отдельных избранных локаций. Ибо на практике рабочие места в спальных районах — это небольшие торговые центры и рынки, бесконечные «чайханы» и «халяли» и прочее. И всюду там — мигранты.

Но, видимо, мэрия решительно и бескомпромиссно борется с ними? Если да, то весьма своеобразно. «Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания», — заявил Собянин в Мосгордуме 25 октября.

А вот заявление мэра от 2 февраля 2016 года с сайта mos.ru: «Трудовые мигранты после проведенных реформ перестали быть обузой для бюджета города. Благодаря продаже патентов в городскую казну только за один 2015 год поступило 11 млрд рублей. Это больше, чем поступления от налога на прибыль нефтяных компаний, которые составили 10,5 млрд рублей». Как было, так и осталось. А скорее всего, мигрантов стало лишь больше, ведь цены на нефть растут, а превышение доходов от патентов над «нефтянкой» в структуре доходов Москвы сохраняется.

Ничего не изменилось и после масштабной кампании против мигрантов накануне первых выборов Собянина в 2013 году (в 2010 году он был назначен на свой пост).

На мой взгляд, главной ошибкой «технократов» является презрение к людям, уверенность, что главное — деньги, а людей-то всегда можно купить — либо за подачки, либо за посулы. Эта стратегия не сработала в 2013 году — несмотря на пресловутую «капковщину», жители либеральных районов центра массово шли голосовать за Навального против Собянина. Не слишком-то поверили тогда в борьбу мэра с мигрантами и жители спальных районов на окраинах. Может, потому, что номера «Вечерней Москвы» с пламенными заголовками на первых страницах раздавали у метро те же иностранные мигранты?

Вторая ошибка — полное нежелание мэрии вести диалог с москвичами, которое подменено голосованиями в «Активном гражданине» и парадно-официозными встречами. А стоило бы послушать! Про разбитый асфальт в спальных районах — двух метров не пройти, чтобы не наткнуться на огромные трещины или заплатки. Зато в центре перекладывают на улицах каждый год дорогостоящую гранитную плитку. Но ведь там каждый день ездят мэр и его чиновники, а на окраинах живёт «электорат». К тому же мэрия так и не рассталась с мечтой «купить» либералов, создавая «мини-Запад» в пределах Садового кольца. Как показали в 2017 году муниципальные выборы — вновь неудачно.

Сосредоточься мэрия на реальных проблемах спальных районов, на ликвидации аналогов бирюлевской базы в виде различных «садоводов», вокруг которых бунтуют гастарбайтеры и вырастают гетто, системной реальной работе с миграцией, контролем за поддержанием порядка на улицах — тогда на ее стороне были бы симпатии 90% простых москвичей. Сейчас же они ощущают себя, как холопы перед барином, который по приезду из Парижу играется в модный дорогостоящий урбанизм за счёт крепостных.