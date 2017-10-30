Понедельник, 30 Октября 2017 года
14:26:55 МСК

В ЦИК прокомментировали решение Гордон участвовать в выборах

Политика

«В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд»

Москва, 30 октября 2017, 14:02 — REGNUM  Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина прокомментировала решение журналистки Екатерины Гордон участвовать в президентских выборах, заявив, что женщины стали более активно принимать участие в политической жизни страны.

В ответ на вопрос о том, были ли кандидаты-женщины так активны на прошлых президентских выборах, Гришина ответила, что в последнее время женщины не проявляли такой активности, а об их выдвижении можно было говорить эксклюзивно.

«Правда, если взять 2000 год, активность была высокая на этапе именно выявления инициатив», — цитирует Гришину РИА Новости.

Секретарь ЦИК добавила, что избирательная кампания официально не стартовала и кандидаты пока не могут выдвигаться, они только заявляют о своих планах, а этот этап не фиксируется в избирательном пространстве. Гришина также напомнила, что женщины выдвигались в 2000 году, в том числе возглавляющая в настоящий момент ЦИК Элла Панфилова.

«В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями», — подчеркнула она, добавив, что где-то женщины уже являются и руководителям разных стран, и в парламентах их больше становится.

Напомним, журналистка Екатерина Гордон приняла решение участвовать в президентских выборах в 2018 году, позиционируя себя как защитницу прав женщин и детей. Ранее о намерении участвовать в выборах заявила телеведущая Ксения Собчак.

Читайте ранее в этом сюжете: «Говорить не о чем»: Песков прокомментировал выдвижение Гордон в президенты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить