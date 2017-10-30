В Казахстане начался седьмой раунд Астанинского процесса

Астана, , 13:48 — REGNUM Седьмая встреча между участниками Астанинского процесса по Сирии состоится 30 октября в казахстанской столице, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Согласно сообщение, пленарное заседание делегаций правительства Сирии, сирийской оппозиции, представителей ООН, США, Иордании и стран-гарантов состоится 31 октября в Астане. 30 октября страны-гаранты проведут двусторонние и трехсторонние консультации.

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Отмечается, что все стороны Астанинского процесса подтвердили свое участие в пленарном заседании и консультационных встречах 30−31 октября в Астане. Россию будет представлять спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турцию — замглавы МИД Турции Седат Онал, Иран — замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари.

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Напомним, первая встреча в рамках Астанинского процесса состоялась 23−24 января 2017 года в Астане. На ней присутствовали сирийская оппозиция, представители властей Сирии, США, ООН, а также будущих стран-гарантов — России, Турции и Ирана. Шестой раунд переговоров в рамках Астанинского процесса прошел 13 сентября 2017 года.

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