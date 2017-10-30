Нагрубившая ученикам преподаватель из Иваново уволена

Иваново, , 13:37 — REGNUM Преподавательницу из школы г. Иваново уволили с работы за нарушение профессиональной этики, 30 октября сообщает сайт ivanovonews.ru.

В соцсетях выложили запись разговора в одной из ивановских школ (предположительно, ивановской школы №14) с учениками 9-го класса на тему выборов в России и общеполитической ситуации в стране.

Учительница позволяла себе употребление по отношению к ученикам лексики, не принятой в учебных учреждениях. Руководитель управления образования городской администрации Елена Юферова, комментируя случившееся, сообщила, что преподавательница уволена «за грубое нарушение профессиональной этики и закона «Об образовании».

Напомним, столкновения на политической почве между школьными преподавателями и учениками становятся регулярными. Ранее подобные случаи были отмечены в Крыму, в Приморье, в Хабаровском крае.

Отметим, что 24 октября начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева сообщила журналистам, что блогер Алексей Навальный не имеет законных оснований участвовать в президентских выборах в 2018 году, согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Закон лишает права избираться на этот пост граждан, содержащийся в местах заключения, а также осужденных, в том числе к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за преступление.