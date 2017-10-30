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«Говорить не о чем»: Песков прокомментировал выдвижение Гордон в президенты

Политика

«Читаем Конституцию — определяем соответствие»

«Говорить не о чем»: Песков прокомментировал выдвижение Гордон в президенты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 30 октября 2017, 13:36 — REGNUM  Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналистки и певицы Екатерины Гордон о планах участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявив, что Конституция РФ не запрещает выдвигаться на высший пост кандидатам, не имеющим отношения к политике.

«В Конституции возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике, — заявил Песков. — Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем».

Напомним, ранее журналистка Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в России. Гордон позиционирует себя как защитницу прав женщин и детей.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности», — заявила она.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Евгений Ревенко, комментируя решение Гордон, заявил, что не видит ничего плохого в том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры.

«Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более публичных профессий, тем лучше, — цитирует Ревенко НТВ. — И выдвижение женщины можно только приветствовать».

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Выборы президента России-2018
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