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Россия через посредников решает вопрос выплаты Украиной $3 млрд

Политика

Прямых контактов России с Украиной нет

Москва, 30 октября 2017, 13:36 — REGNUM  Россия и Украина обсуждают вопрос урегулирования долга Киева перед Москвой в $3 млрд через посредников, заявил 30 октября заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Он отметил, что прямых контактов с Украиной нет.

«Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной по выплате долга в $3 млрд. По словам министра, основным условием является полное возвращение долга.

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин и бывший президент Украины Виктор Янукович договорились о получении Киевом кредита в размере $15 млрд через размещение ценных бумаг. 20 декабря 2013 года Россия выкупила облигации на сумму $3 млрд.

Через два месяца на Украине был совершен государственный переворот, и Янукович был вынужден покинуть страну. Новые представители власти на Украине отказались признать долг и назвали его «взяткой».

После того как 18 декабря 2015 года Киев ввел мораторий на выплату долга, Москва подала иск против Украины в Высокий суд Лондона.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов: Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу

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Социально-экономический кризис на Украине
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