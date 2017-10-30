Милонов прокомментировал намерение Гордон баллотироваться в президенты

Москва, , 13:25 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью журналистам издания «Политэксперт» прокомментировал намерение сотрудника СМИ Екатерины Гордон выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году.

«Я считаю, что это самый глупый способ, когда кто-то из начинающих политических деятелей, не имея других качеств, пытается использовать свои половые признаки, — сказал Милонов. — Не надо унижать женщин России тем, чтобы предлагать им голосовать за Гордон только потому, что та имеет аналогичный пол».

По словам депутата, женщины, проживающие на территории страны, голосуют за кандидата вне зависимости от гендерной принадлежности.

«В эти все заявления «голосуйте за меня, потому что я женщина», тогда все толстые за толстых, а длинные за длинных, это все примитивно и возникает, когда больше нечего предложить», — сказал Милонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября журналист Екатерина Гордон заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента России в 2018 году. Основной идеей своей президентской программы она выбрала «защиту прав женщин и детей».

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