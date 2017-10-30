У националистической «белорусизации» – новый лидер

Минск, , 17:27 — REGNUM Новым руководителем белорусской организации «Таварыства беларускай мовы» имени Францишка Скорины, активно участвующей в реализации взятого властями курса на «белорусизацию» страны, стала депутат палаты представителей Елена Анисим, ранее занимавшая должность зампредседателя объединения. Анисим была единственным претендентом на этот пост, и большинство делегатов состоявшегося 29 октября XIII съезда ТБМ поддержало ее кандидатуру.

После голосования новый руководитель организации призвала использовать все возможности для того, чтобы «белорусский язык стал государственным», чтобы будущие поколения «росли с пониманием, что белорусский язык — естественный язык нашего народа». Анисим также заявила, что как глава ТБМ будет заниматься защитой языковых прав, так как, по ее мнению, сегодня конституционное право на белорусский язык «реально не обеспечено». В связи с этим председатель организации отмечает, что главным направлением работы ТБМ станет «расширение использования белорусского языка в сфере образования, информации и законодательства».

По словам Анисим, в каждом районе необходимо работать с родителями, чтобы росло число классов с белорусским языком обучения, также необходимо проводить работу с учителями для того, чтобы получить «достойные кадры для обучения наших детей быть настоящими гражданами». Ещё одним вектором работы назван бизнес, который, как отметила Анисим, положительно относится к белорусскому языку. Для этого необходимо делать упор на корпоративно-социальную ответственность, считает председатель ТБМ.

Елена Анисим сменила на посту Олега Трусова, который возглавлял организацию с 1999 года. Теперь он займет новую должность почетного председателя «Таварыства беларускай мовы». Сам он заявил, что давно решил оставить пост, чтобы сконцентрироваться на развитии белорусскоязычного образования — в частности, проекте «Национальный университет».

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Напомним, вскоре после того, как Анисим избрали в палату представителей, она заявила, что будет продвигать в парламенте законопроект о поддержке белорусского языка. Элита и определенные круги в госорганах власти, по мнению депутата, должны поддержать эту идею, поскольку «переход на использование родного языка будет способствовать эмоциональному и духовному подъему народа, без которого не может быть движения вперед».

Что касается идеи создания Национального университета на белорусском языке, то впервые об этом Анисим заявила во время «Большого разговора с президентом» в феврале 2017 года. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил о том, что к этой инициативе надо относиться крайне осторожно, учитывать мнение белорусов, понять, нужен ли им вообще такой университет. Однако в ТБМ, торопясь привлечь как можно больше людей к процессу «белорусизации», решили не дожидаться решения официального Минска и в сентябре 2017 года начали создание Национального университета, зарегистрировав офис. Но для начала своей деятельности университет еще должен получить лицензию, а также создать уставные документы.

На съезде ТБМ, по сообщениям СМИ, одна из резолюций также была посвящена развитию высшего белорусскоязычного образования. Еще одна резолюция касается изменений в языковой политике в парламенте. Также в одном из постановлений ТБМ говорится о необходимости внесения в порядок дня сессии палаты представителей Национального собрания законопроекта «О государственной поддержке белорусского языка».

Напомним, в Белоруссии официально действует два государственных языка — русский и белорусский. В 1995 году на референдуме 80% населения страны проголосовало за официальный статус русского языка. В настоящее время на русском языке говорит и думает более 90% населения республики. Между тем, в последние годы белорусские власти взяли курс на политику «мягкой белорусизации», которая предполагает сокращение использования русского языка в пользу белорусского во всех сферах деятельности. В реализацию данного курса вовлечены министерство информации, министерство культуры, министерство образования, госкомимущество и другие госорганы.

В 2016 году глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что «белорусский народ строит свою идентичность, выйдя из тени больших соседей». Вместе с тем, в процессе «белорусизации» власти республики «прихватизируют» национальных героев Польши, Литвы и других стран, которые в Белоруссии провозглашаются известными «земляками» и «белорусами».

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