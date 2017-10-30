Deutsche Welle: Восточная Европа воспитывает поколение националистов

Берлин, , 13:02 — REGNUM Нововведения в системе образования в странах Восточной Европы заставили мировую общественность заговорить о возвращении этих стран к «социалистическим» методам воспитания молодого поколения, сообщает Deutsche Welle. Героизация исторических фигур, патриотические фильмы и уроки начальной военной подготовки — всё, с чем так хорошо знакомы жители стран бывшего соцлагеря, вновь становится обычным явлением в ряде стран Восточной Европы.

Консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министерству обороны и трудовых ресурсов разработать до конца 2017 года программу военно-патриотического воспитания, которая должна стать фундаментом национальной учебной программы.

Начиная с 2011 года национал-консервативное правительство Венгрии проводит комплексную реформу школьной программы. По ее результатам педагогам по каждому предмету будет разрешено пользоваться лишь двумя учебниками, что, по мнению венгерского эксперта в области образования Петера Радо, «внушает опасения».

Еще в 2016 году в Венгрии разгорелись споры о новом учебнике по истории страны, в котором нынешний глава венгерского правительства назван «основополагающей фигурой современной Венгрии». Особенно много споров вызвал один конкретный раздел учебника, где школьникам предлагают ответить на вопрос: почему западные страны, имевшие колонии, имеют иное, нежели у Венгрии, отношение к иммигрантам?

Одним из вариантов ответа была речь Орбана, произнесенная в Европарламенте в 2015 году, где он говорил: «Как бывшим колонизаторам, им всегда было присуще империалистическое мышление, для которого наплыв массы людей из бывших колоний вполне естествен. Они к этому готовы, они с этим живут, это часть их культуры. Венгрия никогда не была такой страной и никогда не станет такой страной. Мы придерживаемся мнения, что ценности Венгрии — это гомогенность культуры, образа мышления, и цивилизационные привычки. Мы считаем их важными и не хотим ими жертвовать».

Подобные высказывания можно найти и в польском учебнике по обществознанию для 7 класса: в нем говорится, что беженцы могут как положительно, так и отрицательно повлиять на ситуацию в обществе в зависимости от страны их происхождения.

Цитату из учебника привел для DW учитель истории из Варшавы Яцек Станишевский: «Мигранты из Украины могут помочь залатать дыры на польском рынке труда, в то время как присутствие представителей других культур и религий может способствовать росту напряжения в обществе».

Напомним, что Польша и Венгрия, против которых Еврокомиссия летом инициировала процедуру устранения нарушений, выступают с резкой критикой миграционной политики ЕС. За последние 2 года эти страны не приняли на своей территории ни одного беженца.

Еще одна тенденция, набирающая силу в странах Восточной Европы — это героизация исторических фигур.

«В основе новой польской школьной программы лежит принцип «мы против всех остальных», — подчеркивает учитель Яцек Станишевский. — Правительство поддерживает нарратив, который определяет нашу национальную идентичность в противовес другим народам — в особенности немцам и русским».

Такая ярко выраженная национальная риторика восточноевропейского образования настораживает экспертов.

«Если программа ориентирована на навязывание школьникам определенного мировоззрения как единственно верного, это может привести к серьезным проблемам», — отмечает Кристиане Брандау, эксперт Института имени Георга Эккерта в Брауншвейге, занимающегося мониторингом и исследованием школьных учебных программ по всему миру. Ведь подобные нововведения, по мнению экспертов, не только укрепляют чувство патриотизма, но и способствуют становлению в обществе ксенофобии.