Законопроект о безопасности детского отдыха внесен в Госдуму

Москва, , 13:01 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение безопасности отдыха детей, внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Прежде всего, предлагается сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Документ будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъектов РФ по организации детского отдыха. В частности, региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах. Предполагается, что эта инициатива не потребует дополнительных средств, так как данная информация может быть включена в региональную электронную программу правительств.

«Семья сможет получить информацию о том, кто в регионе на законных основаниях занимается летним отдыхом детей, оставить обращение с обеспокоенностью и дать сигнал о том, что требует особого контроля в текущем режиме», — отметила Яровая.

Также региональным властям предлагается утвердить список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и также разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов РФ. «Информирование об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, где требуется специальное снаряжение и навыки — важная составляющая обеспечения безопасности», — указала Яровая.