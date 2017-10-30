Андрей Стеценко, , 14:41 — REGNUM

До конца 2017 года Совбез ООН может принять резолюцию по миротворческой миссии на Украине. В настоящее время соответствующий документ готовит специальный представитель США по Украине Курт Волкер, согласовывая позиции Москвы и Киева.

С 27 октября Волкер находится в Киеве, где уже провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и депутатами Рады. Спецпредставитель США отметил, что перед размещением миротворцев ООН из Донбасса необходимо вывести все «иностранные войска».

Волкер считает, что «голубые каски» в Донбассе станут необходимым элементом в сфере безопасности, что позволит перейти к политическим шагам решения конфликта, предусмотренным минскими соглашениями.

«Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», — сказал Волкер в интервью«Громадському».

По его словам, в настоящее время согласовывается мандат миссии, определяется ее численность и состав. Он добавил, что миротворцы ООН должны «иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только по линии соприкосновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения — так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то».

«И третье — контролировать российско-украинскую границу», — сказал Волкер.

Он также признал, что минские соглашения не выполняются из-за отсутствия политической воли.

«Минск не выполняется из-за отсутствия политической воли, которое диктуется отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту политическую волю», — подчеркнул Волкер.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков обвинил спецпредставителя США Волкера в попытке сорвать минские договоренности.

«Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву», — написал Пушков в своем Twitter 29 октября, комментируя визит Волкера в Киев.

Аналогичного мнения придерживается и председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«…это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето», — заявил Косачев.

В то же время управляющий партнер Института переговорных навыков, украинский политолог Юлия Осмоловская не исключает, что ввод миротворцев в Донбасс может затянуться на годы.

«Этому должно предшествовать определенное нормативное решение. И поэтому так быстро, как нам бы хотелось, эта миссия направлена не будет. Есть одна из версий, которая имеет право на жизнь, что использование вообще самого факта этой миротворческой миссии и демонстрация того, что стороны работают над этим, это всего лишь затягивание процесса, потому что по времени, если по динамике смотреть, мы бы хотели получить результат уже здесь и сейчас, то есть прекращение активных военных действий, числа жертв и так далее. Но даже если мы говорим о решении этого вопроса с использованием такого инструмента как миротворческая миссия, то это будет не прямой эффект, а по касательной, и это вопрос, который может решаться не год и не два. Поэтому здесь нам всем надо вооружиться ожиданием, с одной стороны, с другой стороны, всё-таки, наверное, искать какие-то иные механизмы, чтобы уже сегодня какие-то конкретные договоренности работали на благо нашей страны и наших интересов», — сказала Осмоловская в эфире радиостанции «Голос столицы».

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев по результатам встречи украинских депутатов с Волкером в Киеве озвучил основные тезисы спецпредставителя США.

«Возможно, что до конца года будет резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе. Тезисы он готовит. «Голубые каски» должны контролировать всю территорию, в том числе границу, и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники», — написал Арьев в Facebook.

Арьев добавил, что по мнению спецпредставителя президента США, РФ очень не нравится украинский закон «о реинтеграции Донбасса», в котором Россия названа «агрессором», а Украина — «единственной стороной из всех, которая показывает стремление к выполнению минских соглашений».

По мнению нардепа, у Волкера создалось впечатление, «что президент России Владимир Путин изменил подход к Украине с чисто военного и теперь стремится получить дружественное ему руководство страны вместо действующего». Также, по его словам, Волкер перечислил три фактора, почему США не могут предоставить летальное оружие Украине.

«Однако это политический вопрос, а он — дипломат… Вижу, человек заряжен на результат. Разговор был очень интересным», — подытожил Арьев.

При этом украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что Москва и Вашингтон уже согласовали условия ввода миротворцев на Украину.

«Известно, где принимаются решения за ЛДНР. Как и известно, где принимаются решения за Киев. А у больших дядей уже всё согласовано», — написал Корнейчук в Facebook.

Примечательно, что руководство ДНР и ЛНР пока не комментирует заявления Волкера по миротворцам в Донбассе.

Ранее в Белграде (Сербия) помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США Волкер провели переговоры о перемирии в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встреча предполагала «сверку часов».

Как сообщалось, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы «голубые каски» ООН размещались на линии соприкосновения сторон и «ни на каких других территориях».

11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что миротворцы ООН смогут в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, они должны охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

«…обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер», — говорилось в сообщении Кремля.

Позже, 19 октября, президент Путин отметил, что Россия не допустит закрытия границы с ДНР и ЛНР до тех пор, пока Украина не предоставит им особый статус и не примет закон об амнистии.

Напомним, ранее президент Украины Порошенко заявил, что миротворцы ООН в Донбассе не будут размещаться по российскому сценарию. По его словам, закон о реинтеграции Донбасса усилит позицию Киева в вопросе возможного размещения миротворцев.