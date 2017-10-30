В Казахстане руководители госорганов проходят обучение по программе США

Астана, , 12:55 — REGNUM В Казахстане руководители государственных органов проходят программу лидерства от Федерального института США повышения квалификации высшего звена госслужбы (FEI), сообщает 30 октября «Казинформ».

Отмечается, что семинар для 35 госслужащих корпуса «А» был организован по инициативе администрации президента Казахстана и продлится пять дней.

«От деятельности ответственных секретарей и руководителей аппаратов в значительной степени зависит ритмичная эффективная работа государственного органа», — заявил в кулуарах семинара председатель управляющего комитета Астанинского хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов.

Он подчеркнул, что чиновники нуждаются в периодическом повышении квалификации, а также в знакомстве с передовым опытом и тенденциями в таких направлениях, как менеджмент госорганов, инновации и лидерство.

«Мы надеемся, что полученные в ходе семинара знания будут использованы ими для того, чтобы повысить качество работы госорганов», — отметил Байменов.

По его словам, FEI проводит курсы повышения квалификации и переподготовки высших должностных лиц на протяжении 50 лет, за это время обучение прошли более 20 тыс. руководителей госслужбы США.

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