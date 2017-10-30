Der Spiegel: Запад – главная угроза России

Берлин, , 12:41 — REGNUM «Россия намерена заметно увеличить частоту проведения учений «Запад» на восточной границе НАТО», сообщает 30 октября немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

До сих пор подобные учения происходили раз в четыре года, теперь же маневры российских вооруженных сил совместно с Белоруссией будут проходить каждые два года. Количество участников составит до 100 тысяч человек, при этом, будут также задействованы сотни танков и истребителей.

Впервые об этом намерении было объявлено во время конфиденциального брифинга для военных и дипломатов, состоявшегося в Берлине 19 сентября, фактически сразу после завершения учений «Запад-2017».

Военный атташе России заявил о планах проводить крупные маневры чаще. После этого заявления эксперты НАТО пришли к выводу о том, что на данный момент Запад является для Москвы территорией, которая представляет наибольшую угрозу.

Напомним, что НАТО также обвинила Москву в сокрытии данных относительно количества участников учений. Официально в них приняли участие свыше 12 700 солдат. Обязательное наблюдение ОБСЕ подразумевается для военных учений, в которых задействованы более 13 000 человек.

В распоряжении военных альянса в Брюсселе находится секретный штаб анализа маневров, согласно которому количество участников составило не 12 700 человек, а 60 тысяч, так как подготовка к учениям велась и в других областях Белоруссии. Обвинение основывается на спутниковых снимках, которые поступили, в том числе, от бундесвера.

НАТО также настаивает, что маневры «Запад-2017» проводились на территории протяженностью 2000 километров, — от российско-украинской границы на юге до Кольского полуострова за Северным полярным кругом. Так, Россия доказала свою способность предпринять действия вдоль всей границы с НАТО с участием всех частей сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

Российская сторона, в свою очередь, обвинила альянс в излишнем провоцировании: в последнее время НАТО усилила свое присутствие в странах Прибалтики и Польше. При этом Брюссель открыто придерживается стратегии «сдерживания».

Западные эксперты считают, что российское заявление об учащении проведения учений «Запад-2017» — это новая ступень эскалации. Уже в четверг, 2 ноября, состоится заседание совета Россия-НАТО.

Это единственная площадка для диалога между Москвой и альянсом, но пока стороны продолжают обмениваться взаимными упреками в излишнем провоцировании.

Отмечается также, что новые планы о более частом проведении маневров, с которыми НАТО до сих пор официально не знакомили, могут убедить дипломатов из Прибалтики и Польши в необходимости еще большего ужесточения своей позиции.

Через две недели в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран-членов альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО сейчас особенно обеспокоена собственной неготовностью к обороне в случае конфронтации с Россией. О значительных недостатках логистики и о необходимости создать новую командную структуру в Европе говорилось в новом промежуточном отчете организации.