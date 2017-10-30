Строительному блоку Смольного вновь пригрозили кадровыми выводами

Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Показатели выполнения Адресной инвестиционной программы (АИП) в Санкт-Петербурге по результатам 9 месяцев 2017 года остаются низкими, и если по итогам года ситуация не будет выровнена, городской комитет по строительству и подведомственное ему ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ждут кадровые решения. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, предупредив руководство названных структур.

Как информирует 30 октября аппарат чиновника, Албин провел совещание по вопросам ведения строительных работ на социально значимых объектах города, в ходе которого отдельное внимание было уделено бюджетным стройкам, включенным в АИП комитета по строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 октября в резкой форме раскритиковал чиновников городского комитета по строительству в связи с хроническим невыполнением адресной инвестиционной программы. За 9 месяцев это ведомство сумело потратить лишь 25,6% средств АИП.

«Строительный блок из года в год демонстрирует одни и те же проблемы. Одни и те же нерадивые подрядчики, по которым возникают потом уголовные дела, причем при участии бывших сотрудников комитета по строительству», — сказал Полтавченко на заседании городского правительства. «У нас нерадивые заказчики, а не нерадивые подрядчики», — подчеркнул градоначальник.

По результатам 9 месяцев 2017 года введены в эксплуатацию 5 объектов, построенных за счет средств городского бюджета (школа на 825 мест, 3 объекта спорта, 1 объект здравоохранения). Завершено строительство 6 объектов, ввод которых состоится в ближайшее время (2 подстанции скорой медицинской помощи, 1 поликлиника для детей с отделением стоматологии, 2 детских сада, детский спортивный каток в городе Сестрорецке). До конца года запланирован ввод 20 социальных объектов. В 2018 году запланирован ввод 43 объектов. Этот список может быть расширен в ходе рассмотрения бюджета Санкт-Петербурга на будущий год.

Как сообщали ранее в комитете по строительству, до конца года основными задачами для ведомства являются обеспечение исполнения АИП на максимально высоком уровне, завершение строительства и ввод в эксплуатацию за счет инвесторов 22 объектов социальной инфраструктуры, завершение строительства и ввод в эксплуатацию за счет бюджета 22 объектов АИП, завершение реконструкции корпусов Мариинской больницы.

Также в комстрое рассчитывают завершить проектирование и получить положительное заключение экспертизы по 25 объектам, завершить строительство 22 жилых домов, относящихся к «проблемным» объектам долевого строительства, подготовить объекты к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

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