Утвердили, недоработав: в Волгограде сократили число избирательных округов

Волгоград, , 12:32 — REGNUM В Волгограде сокращено количество избирательных округов. Новая схема была утверждена парламентариями на сегодняшнем заседании городской думы, передает ИА REGNUM 30 октября. Между тем, как отмечает ряд народных избранников, документ необходимо было ещё доработать, а потом уже принимать.

По словам депутата городского законодательного органа Дмитрия Крылова, новая схема нарезки избирательных округов на сегодняшний день есть, однако номера домов в ней не указаны. Парламентарий пытался получить полный перечень домов, входящих в избирательные округа в избиркоме, но ответа пока так и не последовало, пишет ИА «СоцИнформБюро». Эту информации народному избраннику пообещали предоставить к 1 ноября. Однако, по мнению Крылова, окончательное решение логичнее принимать после получения всех сведений, а не наобум.

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«Избирком разработал сбалансированный документ, округа сформированы с максимально возможным сохранением их в границах районов города. Мы дали поручение разработать графическую схему новых округов, в ближайшее время она появится на сайте гордумы», — пояснил руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Волоцков.

Как сообщало ИА REGNUM, проект о сокращении количества избирательных округов, подготовленный на основе постановления территориальной избирательной комиссии Кировского района, был внесен в гордуму главой Волгограда в середине октября. Как сообщалось на официальном сайте думы, документ содержит описание границ 18 избирательных округов с соответствующими адресами и численностью избирателей.

Документ стал логическим продолжением ещё одного решения, принятого городской думой в сентябре 2017 года, — о сокращении депутатского корпуса. Так, вместо прежних 48 парламентариев в новом созыве думы Волгограда будут заседать всего 36 человек. 18 депутатов изберут по одномандатным округам, остальную половину — по единому избирательному округу по спискам политических партий.

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Теперь урезано и количество округов — с 24 до 18. Сами избирательные округа увеличатся ориентировочно на 25%. Численность избирателей в новых округах составит в среднем 40−42 тыс. человек.

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