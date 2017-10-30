Россия с пониманием относится к переходу Казахстана на латиницу

Астана, , 12:33 — REGNUM К переходу в Казахстане государственного языка на латиницу следует относиться с пониманием и уважением, сообщил 30 октября посол России в Казахстане Михаил Бочарников в ходе встречи дипломатов двух стран.

Он подчеркнул, что по конституции Казахстана русский язык имеет официальный статус и, в соответствии с осуществляемой реформой, он останется свободным для преподавания в школах.

«Позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям Президента Нурсултана Назарбаева и других официальных лиц РК, сохранится, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан страны русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана», — цитирует МИА «Казинформ» российского дипломата.

Бочарников пояснил, что у российской стороны есть информация от официальных ведомств Казахстана о том, что преподаватели русского языка востребованы в республике и что в перспективе с целью их подготовки начнут работать филиалы российских вузов. По словам дипломата, Россия намерена оказать необходимое содействие в этом вопросе.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что алфавит казахского языка будет поэтапно переведен на латинскую графику, работу в данном направлении будет координировать специальная комиссия, созданная по указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Работа над переходом на латиницу началась 12 апреля 2017 года, тогда Назарбаев поручил правительству составить график перехода. Нововведение позволит набирать тексты с помощью стандартной англоязычной клавиатуры.

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