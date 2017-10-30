Назначен заместитель управляющего делами президента РФ

Москва, , 12:26 — REGNUM Заместителем управляющего делами президента РФ, начальником Главного медицинского управления назначен Дмитрий Вербовой. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

До нынешнего назначения Дмитрий Николаевич Вербовой занимал пост заместителя начальника Главного медицинского управления.

СправкаИА REGNUM:Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации организует и обеспечивает медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников высших государственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ и членов их семей. Также организует медицинское обеспечение мероприятий, проводимых с участием президента России, председателя правительства РФ, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых администрацией президента РФ.