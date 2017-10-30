Ариф Асалыоглу, , 13:58 — REGNUM

Турция переживает один из самых позорных периодов за всю свою историю. Причиной этому является беспринципная, ненадежная и нестабильная политика власти и лидеров. За всю историю республики ни разу не было постоянного изменения стратегии, переживаемого во внешней политике в течение последних нескольких лет. Начав с политики «ноль проблем с соседями», правящая турецкая Партия справедливости и развития в итоге не оставила ни одной страны, с которой бы она не разругалась или не переживала бы проблем. Некогда дружеские отношения с Сирией достигли в свое время уровня «братства» с Асадом, стали самыми теплыми двусторонними отношениями за всю историю Турецкой Республики. Между двумя странами были проведены консультативные совещания на министерском уровне. Результатом стало разочарование. «Брат Асад» в один миг превратился в глазах турецких политиков в «диктатора» с «кровавыми руками».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его правительство начали поддерживать вооруженных противников Асада. Сирию превратили в кровавое озеро. Погибли сотни тысяч людей, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и страну. Но Эрдоган, еще раз обернувшись, показав себя как «ненадежного человека», предал поддерживаемых им с самого начала оппозиционеров, начал военную операцию в Идлибе… Политика Эрдогана в отношении курдов также является еще одним ярким доказательством, подтверждающим, что он является «ненадежным человеком». Он установил самые теплые за всю историю взаимоотношения с правительством Масуда Барзани в Северном Ираке. Поддержал Барзани, когда у него были проблемы с Багдадом. Предоставил ему кредит, помог ему на пути становления независимого Курдистана. Несмотря на критику Багдада, Эрдоган продавал нефть Курдистана через Джейхан. Открыл коридор для проезда в Кобани тяжелой военной техники армии Барзани.

И этого оказалось мало. Эрдоган предоставил в Турции лечение для раненых в Кобани. Лидер партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим был принят им в качестве VIP-гостя. В сотрудничестве с «Демократическим союзом» Эрдоган перенес гробницу Сулеймана Шаха. И что, думаете, произошло после этого? Снова была внедрена неустойчивая, диаметрально противоположная политика сродни «биполярному расстройству личности». Сначала PYD объявили врагом, в отношении Муслима было вынесено решение о его задержании, вслед за этим под предлогом референдума о независимости Иракского Курдистана Барзани вдруг сделали оппозиционером. По всей видимости, наиболее резкие повороты были предприняты Эрдоганом в вопросах с Израилем. Вначале он придерживался дружественной политики в отношении Израиля. Он до такой степени стал другом Израиля, что даже удостоился еврейской медали «За героизм». Старался быть миротворцем между ХАМАС и Сирией с Израилем. Свел Пакистан с Израилем спустя 60 лет, выступая посредником, способствовал признанию Израиля. Предоставил возможность для членства Израиля в ОЭСР и наблюдателя в НАТО. После этого вновь была приведена в действие «биполярная внешняя политика».

Сначала произошел кризис в Секторе Газа, затем в результате спора с Пересом в Давосе, известного как «one minute», Эрдоган обрушился на него с резкой критикой, заявив: «У вас отлично получается убивать людей». Затем грянул инцидент с «Мави Мармара», когда в результате атаки Израиля погибли 9 человек. Неоднократно объявлял Израиль «страной терроризма». Когда Израиль начал добычу природного газа в континентальном ландшафте Кипра, дело чуть было не дошло до развязывания войны. И что, вы думаете, произошло после этого? Эрдоган в очередной раз показал всем, насколько он «ненадежный человек».

Заявил причастным к инциденту с «Мави Мармара» и семьям погибших: «Вы стали причиной этого кризиса, а теперь спрашиваете с меня?». Занял другую сторону, после того как Израиль заплатил 20 миллионов долларов в качестве компенсации. Он пытался выглядеть дружелюбно с Израилем, словно ничего не произошло. Возобновились его встречи с еврейским лобби в США. Более того, он принял решение о поставке в Турцию по трубопроводу добытого Израилем на Кипре природного газа. Он даже попросил помощи у еврейского лобби в деле с Заррабом в США. Иными словами, он пытался позиционировать всё это как успех с невероятной ловкостью, словно скользя по льду на катке… К такому же душевному состоянию можно отнести и следующие случаи: отдать приказ сбить российский самолет, нарушивший турецкое воздушное пространство на границе с Сирией, добавив, что «если они еще раз нарушат, мы снова собьем». Стать причиной возникновения периода холодной войны в российско-турецких отношениях. А когда во внешней политике всё стало слишком плохо, принести извинения России и выплатить компенсацию за сбитый самолет. В последующем предпринять попытку приобрести у России систему противоракетной обороны. Сложно объяснить с логической и рациональной точки зрения действия, когда после принятия бесчисленных пакетов реформ для возможности членства в Европейском союзе, создав министерство по делам ЕС, европейские лидеры сравниваются с Гитлером, заявляя, что «нам не нужен Евросоюз», и отношения разрываются. Последней жертвой Эрдогана стали США. Называя их «стратегическим партнером», говоря, что «мы близки как никогда», посещая Белый Дом, задирая нос от телефонных переговоров с президентами, Эрдоган, в конечном итоге, стал выкрикивать речевки: «Эй, Америка! Знай свое место!». США вдруг оказались «волком в овечьей шкуре», поддерживающими террористов и ведущими шпионскую деятельность на территории Турции.

Да, Турция переживает один из самых позорных периодов за всю свою историю ввиду ненадежной власти и лидеров, а также беспринципной, биполярной, двуличной политики. Зачем кому-то верить такой постоянно крутящейся, словно флюгер, беспринципной внешней политике и власти!