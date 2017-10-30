Главой Севреестра назначен чиновник из Удмуртии

Севастополь, , 12:23 — REGNUM Правительство Севастополя пополнилось еще одним чиновником из Ижевска. Руководителем Управления государственной регистрации права и кадастра (Севреестра) назначен Михаил Коняхин, занимавший аналогичную должность в Удмуртии. Губернатор Дмитрий Овсянников представил нового главу ведомства 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе первоочередных задач, которые поставлены перед новым руководителем, — повышение эффективности работы ведомства по обеспечению государственной регистрации недвижимости.

Коняхин пояснил журналистам, что приехал в Севастополь из Ижевска.

«Имею пятилетний опыт работы в этой сфере. Был руководителем управления Росреестра по Республике Удмуртия», — пояснил чиновник, уточнив, что прибыл в Севастополь по приглашению губернатора.

Михаил Коняхин родился 24 октября 1977 года в городе Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

Добавим, что до назначения нового главы Севреестра, ведомство четыре месяца возглавляла Наталья Яковлева (из Ростовской области), которая, в свою очередь, сменила Марину Вишневскую.

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Таким образом, в настоящее время ключевые посты в исполнительных органах власти Севастополя в сфере земельных отношений занимают выходцы из Удмуртии, как и сам губернатор Овсянников.

Добавим, правительство города проводит политику изъятия у частных собственников земельных участков, выданных при Украине. В судах рассматриваются около 3,8 тысяч подобных дел.

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