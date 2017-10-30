Кадровые перестановки в Красноярске: один заммэра уходит, другой – приходит

Красноярск, , 12:19 — REGNUM Первый заместитель главы города Красноярска Андрей Игнатенко уходит в отставку. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе мэрии.

«На одном из совещаний 30 октября Андрей Игнатенко заявил о том, что покидает муниципальную службу», — сказали в мэрии, уточнив, что он уходит по собственному желанию.

Так как официального документа ещё нет, неизвестно, с какого числа Игнатенко перестанет быть первым заммэра Красноярска. Причина, по которой он принял такое решение, также неизвестна.

Андрей Игнатенко был назначен первым заместителем мэра города Красноярска, руководителем департамента главы города в июле 2012 года, после того, как выборы градоначальника выиграл Эдхам Акбулатов.

По версии ряда красноярских СМИ, отставка Игнатенко не стала неожиданностью. Ведь в октябре в Красноярске сменился глава города. Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета выбрали мэром Красноярска 41-летнего министра транспорта края Сергея Ерёмина (прямые выборы мэра в Красноярске отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ).

Читайте также: «Авгиевы конюшни» города-миллионника. Красноярск получил нового мэра

Эдхам Акбулатов, который ранее заявлял о том, что намерен побороться за кресло мэра, незадолго до выборов взял самоотвод и удалился из борьбы.

Читайте также: Неожиданный поворот: Акбулатов выбывает из борьбы за пост мэра Красноярска

30 октября Сергей Ерёмин официально объявил о том, что, начиная с сегодняшнего дня, должность и функционал первого заместителя главы города возлагаются на Владислава Логинова.

«Он будет координировать взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений по широкому кругу вопросов, курировать блок вопросов, связанных с реальным сектором жизни города», — прокомментировал Ерёмин.

Напомним, руководитель Советского района Красноярска Владислав Логинов был одним из соперников Ерёмина в борьбе за пост мэра. Однако в день голосования — 24 октября — он взял самоотвод и призвал депутатов поддержать Ерёмина.

Читайте также: Красноярску назначили мэра

Ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Сергей Комарицын спрогнозировал, что мэром города-миллионника станет Сергей Ерёмин, поскольку Логинов его поддержит, а затем Логинов станет первым замом Ерёмина.

Читайте также: Красноярский край «лихорадит». Чем завершится переформатирование власти?

Читайте ранее в этом сюжете: Новому мэру Красноярска дали 10 месяцев на то, чтобы себя показать