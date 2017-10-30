Екатерина Гордон сообщила об участии в президентских выборах-2018

Москва, , 12:32 — REGNUM Екатерина Гордон, журналистка, гражданская активистка и певица, решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, 30 октября она сообщила об этом на своем сайте.

Основной идеей своей президентской программы Гордон выбрала «защиту прав женщин и детей», информирует страница новоиспеченного кандидата gordonzabab.ru.

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности», — сообщила Гордон, говоря о своей программе, в видеоролике-обращении, выложенном на том же сайте.

Напомним, 18 октября бывшая подруга, а теперь соперничающая с Гордон Ксения Собчак также заявила о свои х президентских амбициях, собрала предвыборный штаб и успела ответить на вопросы журналистов.

В частности, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, Собчан твердо заявила, что это украинская территория. Затем бывшая ведущая «Дома-2» выступила с еще одным скандальным заявлением, сообщив, что первым делом, став презиждентом России, уберет с Красной площади захороненного там основателя Советского государства.