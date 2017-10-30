Представитель Путина сообщил о содержании переговоров с Асадом

Дамаск, , 12:15 — REGNUM Длительная встреча в Дамаске с участием президента Сирии Башара Асада была посвящена урегулированию сирийского конфликта, сообщил 30 октября спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране. И самое главное — мы хотели посмотреть настрой непосредственно центрального правительства на дальнейшее политическое урегулирование ситуации», — цитирует RT слова дипломата.

Он пояснил, что в результате 3-часовых переговоров сложилось понимание дальнейших действий сирийский властей в вопросе политического урегулирования и оценена «приверженность Дамаска тем обязательствам, которые они на себя раньше взяли».

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По словам Лаврентьева, речь идет о переходе к политическому решению конфликта после завершения основной фазы борьбы с международным терроризмом.

«Хочу сказать, что очень важно то, что Башар Асад, действительно, настроен на поиски путей национального примирения», — сказал Лаврентьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30−31 октября в Астане состоится седьмая международная встреча по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии (так называемый «астанинский процесс»). В ходе мероприятия страны-гаранты (Россия, Турция и Иран) намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

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