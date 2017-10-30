МИД КНР в очередной раз выступил против независимости Каталонии

Пекин, , 11:54 — REGNUM

Китай понимает усилия испанского правительства по защите национальной ценности и выступает против любых шагов, способных расколоть страны, заявили 30 октября в МИД КНР, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступила ХуаЧуньин, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.

«Мы считаем, что это внутреннее дело Испании, понимаем и поддерживаем шаги испанского правительства по защите национального и этнического единства и территориальной целостности, а также выступаем против любых действий, которые могут привести к расколу страны и негативно сказаться на принципе верховенства права», — отметила она.

«Мы убеждены, что Испания способна защитить социальный порядок и гарантировать соблюдение прав граждан в рамках действующего закона», — добавила она.

Напомним, 27 октября центральное правительство Испании ввело в действие статью 155 конституции страны, в соответствии с которой регион лишается автономии, в отставку отправлено региональное правительство Каталонии, а на 21 декабря назначены внеочередные выборы.

В свою очередь, Барселона окончательно объявила о своей независимости. По словам заместителя главы ЖенералитатаОриолаЖункераса, руководство Каталонии не признает решение Законодательного собрания Испании.

Необходимо также отметить, что Пекин неоднократно указывал на то, что он не поддерживает сепаратизма в Испании.