«Квирис палитра»: В Европе может взорваться бомба сепаратизма

Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Если Каталонии удастся отделиться от Испании, то в Европе может взорваться бомба сепаратизма, считает грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе, который заявил об этом в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» в статье под названием «Не хочу даже представить себе, что может произойти в Европе».

«Что касается объявления Каталонией независимости, как видно, официальный Мадрид намерен урегулировать проблему силовыми методами, и решение суда нужно ему именно для создания правовых оснований. Если такой подход оправдает себя и процесс будет остановлен, то, наверное, взрывов в других местах пока ожидать не следует. Но если Каталония одержит победу, то это вызовет целый поток сепаратистских настроений, и в Европе может взорваться бомба сепаратизма», — пояснил эксперт.

По его словам, в Грузии хорошо знают, что означает огонь сепаратизма, разожженный в одной точке и получивший отклик в другой.

«Первой ласточкой сепаратизма для нас была Абхазия, а затем вдруг он с необыкновенной быстротой разгорелся в Южной Осетии. И если сепаратизм оказался таким заразным в Грузии, я и представить себе не хочу, что может произойти в Европе», — отметил Рамаз Сакварелидзе.

По его мнению, мир осознает величайшую угрозу протекающего в Каталонии процесса, поэтому однозначно поддерживает правительство Испании.

Как сообщалось ранее, 27 октября Законодательное собрание Каталонии провозгласило независимость региона от Испании. В ответ Сенат Испании утвердил применение 155-ой статьи Конституции, которая предусматривает ограничение прав региональных властей в случае не выполнения ими своих обязательств. А премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о роспуске правительства и парламента Каталонии.

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