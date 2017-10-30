Лаврентьев: Угроза наступления боевиков в Идлибе сохраняется

Астана, , 11:25 — REGNUM Угроза нападений радикальных группировок в зоне деэскалации в сирийском Идлибе сохраняется, заявил 30 октября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, уровень напряженности в регионе сохраняется достаточно высокий, а опасность наступательных действий со стороны радикальных группировок, расположенных там, по-прежнему существует.

«Но мы надеемся, что наши партнёры из Турции всё-таки выполнят свою часть обязательств по зоне деэскалации в Идлибе и стабилизируют там ситуацию», — цитирует Лаврентьева RT.

Дипломат подчеркнул, что благодаря созданию зон деэскалации Россия смогла «значительно стабилизировать ситуацию на земле».

«Конечно, существуют определённые сложности, связанные с провокационными действиями отдельных групп, которые находятся в зонах деэскалации», — добавил спецпредставитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астане сегодня начнется седьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Главной темой обсуждения станет освобождение пленных и заложников, удерживаемых сторонами сирийского конфликта, а также организация процесса разминирования на территории зон деэскалации в Сирии.