Саркис Цатурян, , 03:05 — REGNUM

Крымская война 1853—1856 годов ослабила Российскую империю. Парижский конгресс, на котором председательствовал граф Александр Валевский, внебрачный сын Наполеона I и двоюродный брат Наполеона III, завершился одноимённым трактатом, по которому российский военный флот лишился права курсировать в бассейне Черного моря, а также проливов Босфор и Дарданеллы. Англия и Франция торжествуют, расширяя колониальные владения. Хаос на материковой части Османской империи увеличивает потребность в морских коммуникациях. Южноафриканский Мыс Доброй Надежды — долгое и дорогое предприятие. Нужна альтернатива. Тем более что царская Россия временно выведена из игры боевыми действиям в Крыму.

Французский дипломат Фердинанд де Лессепс направляется в Александрию, чтобы договорится о строительстве Суэцкого канала с Саидом-пашой, хедивом (вице-султаном) Египта и Судана. Франко-египетское предприятие завершает стройку спустя десять лет — в 1869 году. На свет появляется 193-километровый канал, который тянется с севера на юг от Порт-Саида до Суэца, связывая Средиземное море с Суэцким заливом. В 1875 году при посредничестве премьер-министра Бенджамина Дизраэли английская ветвь Ротшильдов выкупает за 4 млн фунтов египетские акции Суэцкого канала.

Хедив Исмаил-паша оказался слишком расточительным, а лондонский Сити — слишком прозорливым: франко-египетские акции Суэцкого канала становятся франко-британскими. А как же иначе? Торговля Британской империи с Индией и Китаем открывает дорогу к мировому господству. Неограниченная власть нуждается в коммуникациях. Но не всё так просто. Египетские офицеры во главе с полковником Араби-пашой поднимают в 1881 году восстание против английского присутствия на канале. Спустя год (прикрываясь просьбой хедива Тауфика-паши) британская эскадра атакует Александрию, а затем принимается за территориальные захваты в Египте и Судане. Лишь после Фашодского кризиса 1898 года, когда французы капитулировали перед натиском англичан, начинается сближение Франции и Великобритании перед лицом растущих амбиций Германии и Соединённых Штатов.

Даже Первая мировая война не разорвет этот колониальный альянс. В 1922 году англичане с молчаливого согласия французов провозглашают независимость Королевства Египет, которым с 1805 года правит династия Мохаммеда Али (её возвышение с самого начала было связано с ближневосточными амбициями Наполеона Бонапарта). Потомки албанского мамлюка сохранят власть над Египтом и Суданом до июля 1952 года, когда в результате военного переворота будет свергнут король Фарук I.

С тех пор Египтом правят египтяне, а не французы с англичанами. Речь идёт о закрытом военном обществе «Свободные офицеры», которое начало формироваться с участием «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после Второй мировой войны и первой арабо-израильской войны 1948 года. Ядро «Свободных офицеров» составляли подполковник Гамаль Абдель Насер, майор Абдель Хаким Амер, подполковник Анвар Садат, майор Салах Салем, майор Камаль ад-Дин Хусейн, майор Гамаль Салем, начальник эскадрильи Хасан Ибрагим, майор Халиф Мухи ад-Дин, майор Абд аль-Латиф аль-Багдади, майор Хусейн аль-Шафии и подполковник Закария Мухи ад-Дин.

Доподлинно не известно, кто на кого больше повлиял — «братья» на военных или наоборот. Однако факт состоит в том, что один из членов общества генерал Мохаммед Нагиб возглавил после переворота королевское правительство, а в 1953 году стал первым президентом Египта. На смену монархии приходит республика. Правление Нагиба будет недолгим. Военным ближе Насер, на жизнь которого в 1954 году совершается покушение, организованное «братьями» для усиления позиций Нагиба. Вскоре Насер арестовывает своего противника и устраивает разгром «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые теперь ассоциируются с британской колониальной администрацией.

Точка невозврата будет пройдена Великобританией и США после их отказа финансировать Асуанскую плотину, ключевой экономический проект Насера. Американцы и британцы мотивировали свой отказ поставками советского оружия в Египет, однако на самом деле они опасались независимости арабской республики.

Вот что заявлял по этому поводу госсекретарь США Джон Фостер Даллес (племянник Дэвида Рокфеллера и родной брат бывшего главы ЦРУ Аллена Даллеса), выступая перед сенатом в сентябре 1957 года: «В принципе допустимо, что Советы согласятся оказать помощь, как приманку. Но они никогда не смогут построить эту плотину».

Даллес ошибся. В декабре 1958 года Советский Союз подписал соглашение о предоставлении экономической и технической помощи Египту в строительстве первой очереди Асуанской плотины. А к 1970 году строительство объекта было успешно завершено. Таково будущее, которое Насер планирует и о котором мечтает.

А пока на дворе 14 ноября 1954 года. Насер возглавляет Совет революционного командования Египта, сосредоточив в своих руках власть над государством. 16 мая 1956 года он официально признает независимость Китайской Народной Республики, вызвав негодование у лоббиста партии Гоминьдан Даллеса, а 26 июня становится президентом Египта. Ровно через месяц, 26 июля, Насер объявляет о национализации Суэцкого канала.

«Бедность не должна порождать чувство стыда, поскольку является следствием эксплуатации народа. Мы восстановим все наши права и собственность. Суэцкий канал принадлежит Египту. Сегодня я подписываю правительственное соглашение о создании компании Суэцкого канала», — заявил Насер в ходе выступления в Александрии.

В течение месяца после национализации в городке Севр (предместье Парижа) глава МИД Франции Кристиан Пино, начальник Объединённого разведывательного комитета Великобритании Патрик Дин и премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион подписывают секретное соглашение, целью которого является свержение Насера и восстановление англо-французской власти над Суэцким каналом. В отличие от Парижа и Лондона, которые преследовали финансово-экономические цели, Тель-Авив заботила египетская блокада Тиранского пролива, которая делала невозможным выход израильских кораблей из залива Акаба. Дальнейшие события известны: 29 октября Израиль атаковал египетские войска на Синае и спешно продвинулся в направлении канала; 31 октября в войну вступили авиация и флоты Великобритании и Франции. Уже 5 ноября англо-французский десант взял под контроль Порт-Саид и часть канала.

7 ноября война была остановлена усилиями Советского Союза и США. Никита Хрущев пригрозил Великобритании «ядерным ответом», а Дуайт Эйзенхауэр — распродажей британских долговых обязательств и обвалом фунта. С подачи Москвы и Вашингтона ООН направила в зону боевых действий несколько тысяч «голубых касок» из Бразилии, Канады, Колумбии, Дании, Финляндии, Индии, Индонезии, Швеции и Югославии. Лондон и Париж отступают. 22 декабря ВС Франции и Великобритании покидают зону конфликта, а в марте 1957 года их примеру следует Израиль.

Примечательно, что Суэцкий кризис усилил авторитет Насера внутри Египта и за его пределами, он превратился в символ арабского социализма и национализма, Израиль добился гарантий свободного судоходства через Тиранский пролив, а СССР и США ослабили позиции европейского колониализма на Ближнем Востоке.

Тем не менее больше всех от войны 1956 года пострадал Советский Союз, против которого был открыт «второй фронт» в Венгрии, где вооруженное восстание продлилось с 23 октября до 9 ноября 1956 года. В результате партизанской войны в Венгрии, которая не случайно совпала с Суэцким кризисом, Советская Армия потеряла убитыми и пропавшими без вести более 700 человек. Разумеется, вина за венгерские события лежит на самом Хрущеве и его антисталинизме, который расколол международное коммунистическое движение на XX съезде КПСС, прошедшем в феврале 1956 года. Но отрицать связь между войнами в Венгрии и Египте — противоречить исторической правде и логике.

«Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов-империалистов. Они поймут как нашу слабость и будут наступать… К Египту им тогда прибавим Венгрию. Выбора другого у нас нет», — заявил в те дни Хрущев. Империализм проиграл в Египте и Венгрии, но спустя несколько десятилетий он взял реванш в победе над Советским Союзом.