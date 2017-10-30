East Asia Forum: Чего ожидать лидерам Азии от визита Трампа?

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отравится в ближайшие дни в свой первый визит в Азию, в ходе которого он за 13 дней — самая продолжительная поездка президента-республиканца на сегодняшний день — посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины, пишет редакционный совет портала East Asia Forum в одной из своих статей.

Поездка главы Белого дома начнется со стран Северо-восточной Азии, где Трамп проведет встречи с премьер-министром Японии СиндзоАбэ и председателем КНР Си Цзиньпинем, которые только что консолидировали политические позиции в своих странах. Во время визита главы Белого дома в Сеул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приложит усилия для восстановления своих отношений с Трампом. При этом во всех трех государствах вопрос ядерной программы Северной Кореи будет носить ключевой характер. Затем Трамп посетит саммит АТЭС во вьетнамском Дананге. Там пройдут переговоры между 20 лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая российского президента Путина. После этого он, как ожидается, посетит президента Родриго Дутерте в Маниле.

Задача лидеров азиатских стран состоит в создании и укреплении рабочих и личных отношений с Трампом, нахождение общей стратегии ответ на ядерную угрозы Северной Кореи и защиты глобальной торговой системы, от которой так сильно зависит регион. Стоит ожидать, что основное внимание будет уделяться вопросам альянса с США, двусторонним встречам и заявлением по КНДР. Тем не менее то, что будет или не будет сделано по вопросу международной торговли, быть может, будет иметь более значительные последствия для экономической и политической безопасности в Азии.

Если на момент приземления президента Трампа во Вьетнаме лидеры стран Азии так не смогут определиться с устойчивой, активной и четкой повесткой дня по вопросам торгово-экономического сотрудничества, существует риск того, что ее за них определит Трамп. На какое-то время нынешнюю глобальную систему удалось спасти благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая на саммите Большой двадцатки провела «черту на песке» и мобилизовала 19 остальных членов организации, чтобы не дать Трампу в полную мощь развернуть свой курс на протекционизм.

При этом в Азии не так много кандидатов, способных повторить поступок Меркель, а принимающей во Вьетнаме стороне будет сложно играть эту роль из-за их «преклонения» перед особым гостем из сверхдержавы. Тем не менее если коллективное лидерство по вопросам торговли не возобладает, регион могут ожидать мрачные перспективы. Последнее, что может позволить Азия, — это подрыв Трампом основанного на правилах миропорядка, создаваемого на протяжении последних 70 лет.

Восточная Азия теперь является незаменимым двигателем мировой экономики, что было обеспечено, по мнению экспертов, благодаря успешной индустриализации, ориентированной на торговлю. Это стало возможным благодаря благоприятному глобальному экономическому росту и относительно открытой глобальной экономике. Хотя неравномерное и медленное восстановление после глобального финансового кризиса, произошедшего 10 лет назад, и усугубило проблемы в США и ЕС, из-за чего им сложнее быть лидерами либерального экономического порядка, открытость США к партнерским отношениям с Азией в этой области по-прежнему носит ключевой характер.

Китай и Япония являются второй и третьей по величине экономикой в мире, занимая третье место по экономическим отношениям во всем мире, несмотря на сложную историю, политическую напряженность и региональное соперничество. На самом деле многие страны Восточной Азии отодвинули региональную политику на второй план и взяли на себя обязательство открыть экономическую политику с соседями в поисках процветания. Это было достигнуто благодаря уверенности в правилах глобального режима, определенных на многосторонней основе Всемирной торговой организацией и ее предшественником в лице Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Эта система работает. Основные торговые споры, такие как спор о редкоземельных металлах между Китаем и Японией, были разрешены в ВТО. Китай принял решение против него, тогда как страны Азии смоги избежать эскалации напряжённости до масштабов торговой войны или чего-то еще хуже.

Именно этой системе угрожает Америка по версии Трампа. Выход США из Транстихоокеанскогопартнерства (ТТП) стал признаком того, что Вашингтон отворачивается от многосторонности и Азии, а также отказывается от роли лидера и поборника нынешней глобальной экономической системы. США при Трампе хотят вести обсуждение сделок в двустороннем порядке, невзирая на региональные и глобальные интересы.

У стран Северо-Восточной Азии есть свои неотложные приоритеты в области обороны. Так, Япония попытается избежать двустороннего экономического соглашения с США, в рамках которого все рычаги, в том числе по неэкономическим вопросам, окажутся в руках Трампа. Региону также необходимо избегать подписания Пекином и Вашингтоном двустороннего соглашения в духе «Большой двойки», которое может быть заключено вне рамок устоявшихся глобальных норм и негативно сказаться на странах региона. В свою очередь, Сеулу необходимо предпринять любые шаги, чтобы не дать Трампу разорвать Американо-корейское соглашение о свободной торговле (KORUS).

Но этого будет недостаточно. Риск того, что США пойдет на значительные протекционистские меры, реален и будет только возрастать в преддверии промежуточных выборов в США, которые пройдут в 2018 году. Президент США более свободен в выборе внешней политики, в том числе в вопросах торговли, чем в определении внутриполитического курса, даже если оно так и не кажется на фоне внутриполитического хаоса в США.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, по сути, осуществляет на практике программу «Америка прежде всего!» Дональда Трампа в области торговли, открыто критикуя ВТО и ее орган по урегулированию споров — ту часть ВТО, которая все еще работает.

Лучшей защитой для Азии станет хорошее нападение. По словам экспертов, странам АСЕАН необходимо незамедлительно действовать для сохранения экономического порядка, благодаря которому в Восточной Азии стало возможно такое потрясающее развитие.

АСЕАН по-прежнему является опорой экономического сотрудничества в Азии. Как отмечают эксперты, сейчас задача для Азии состоит в том, чтобы возглавить путь к восстановлению «доверия к глобализации», выделив «истории успеха», а также продвигая практическое региональное сотрудничество в области инфраструктуры, возможностей подключения и наращивания потенциала. Такой курс будет беспроигрышным для всех, в том числе для Трампа.

Такие меры могут создать импульс и сыграть крайне важную роль в жизни людей по всему региону. Сейчас, тем не менее, пришло время для более крупной и смелой игры.

Прибытие Трампа в Азию и заявления о значительном и надежном прогрессе по ТТП-11 (11 прежних членов без США), а также по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) могут стать возможностью для лидеров стран Азии повторить поступок Меркель на саммитах АТЭС. ВРЭП включает в себя Австралию, Китай, Японию, Индию, Новую Зеландию, Южную Корею, за ним стоят десять стран АСЕАН. Он обладает достаточным экономическим и политическим потенциалом для коллективной демонстрации такого лидерства, которое будет необходимо для того, чтобы играть роль в глобальном масштабе. Необходимо будет принять меры для демонстрации того, что эти региональные соглашения соответствуют с интересами США.

Ожидать подписания ТПП-11 и ВРЭП в этом году не приходится, однако если объявить о ведущейся над ними работе и возможности ее завершения в 2018 году, это станет четким коллективным сигналом Трампу и остальному миру.