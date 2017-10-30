Мосийчук: «Пытаюсь вернуться к жизни»

Киев, , 10:47 — REGNUM Состояние депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который пострадал при взрыве, стабильное, сообщает 30 октября «112 Украина».

По словам депутата, он продолжает проходить лечение после полученных травм, при этом общее состояние остается стабильным. Мосийчук отметил, что у него поражена правая сторона тела — нога, рука и бок. Депутат отметил, что врачи извлекли из его тела до 40 осколков после взрыва, однако до сих пор пять поражающих элементов остаются в теле.

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«Пытаюсь вернуться к жизни», — сказал Мосийук.

Он сообщил, что о состоянии политолога Виталия Балы, который также пострадал при взрыве, ничего неизвестно. Депутат добавил, что информация в СМИ о беременности жены охранника Руслана Кушнирука, который погиб при взрыве, не соответствует действительности.

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«Я на всю жизнь благодарен ему и его семье, и буду всю жизнь ней заботиться, пока сам жив», — заявил политик.

Напомним, в ночь на 25 октября возле здания украинского телеканала «Эспрессо» в Киеве произошел взрыв, в результате которого погибли двое человек, еще пятеро пострадали. Среди раненных оказался депутат Верховной рады, член «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, а также политолог Виталий Бала.

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