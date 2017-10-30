ЕС выделит €50 млн подконтрольным Киеву территориям востока Украины

Брюссель, , 10:26 — REGNUM На поддержку процесса децентрализации Украины Еврокомиссия выделит €50 млн, со ссылкой на данные Еврокомиссии 30 октября сообщает RT.

Ведомство планирует проводить на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей «поддержку инициатив по диалогу внутри и между группами населения» о примирении, реинтеграции лиц, перемещенных внутри страны, а также по местному управлению и развитию местных СМИ при помощи подхода, учитывающего риск конфликтных ситуаций, говорится в документе.

В Евросоюзе считают, что такая программа финансового стимулирования отдельных частей и территорий украинского государства способна помочь вернуть ЛНР и ДНР под власть сегодняшнего Киева.

«При надлежащем финансировании программы», а также при «эффективном способе информирования о ней можно снизить угрозу распространения нестабильности, исходящей из региона», — отмечается в отчете ЕС.

Кроме того, как говорится в документе, существует вероятность, что это («надлежащее финансирование», прим. ИА REGNUM ) послужит стимулом, который однажды поспособствует «реинтеграции в состав Украины районов, находящихся под контролем сепаратистов».

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Напомним, украинское правительство 27 октября подписало два соглашения о выделении Евросоюзом Украине €89,5 млн в рамках плана мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, об этом ранее сообщало ИА REGNUM.

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Добавим, 26 октября сообщалось, что Евросоюз готовится пересмотреть повестку дня ассоциации (ПДА) для Украины, Грузии и Молдавии, об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в ходе форума гражданского общества Восточного партнерства.

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