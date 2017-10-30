Новый старый мэр: в столице Карачаево-Черкесии избрали градоначальника

Черкесск, , 10:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии избран новый мэр столицы. Им снова стал Руслан Тамбиев, возглавлявший город Черкесск с 2011 года. На заседании городской Думы 27 октября депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, передает корреспондент ИА REGNUM.

За то, чтоб оставить Тамбиева на посту градоначальника, высказался 31 депутат. Они предпочли его кандидатуру, оставив ни с чем соперника мэра — начальника мобилизационного отдела мэрии Михаила Кравцова. С новым мэром в тот же день председателем гордумы Евгением Белановым по поручению депутатов был подписан контракт на исполнение обязанностей руководителя города сроком на пять лет.

Вновь избранный градоначальник поблагодарил депутатов думы за оказанное доверие и пообещал, что направит все полномочия и все возможности на выполнение задач по улучшению благосостояния жителей столицы Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, по уставу города Черкесска, мэра столицы Карачаево-Черкесии нанимают по контракту на пять лет. Срок его полномочий совпадает со сроком деятельности очередного созыва городской думы. После того, как в единый день голосования 10 сентября 2017 года горожане выбрали новую думу столицы республики, был объявлен конкурс на замещение должности мэра.

Руководивший городом с 1 декабря 2011 года Руслан Тамбиев переизбирался на должность мэра в 2013 году. Тогда депутаты гордумы также единогласно поддержали его на выборах. Новому старому мэру Черкесска 54 года. На посту градоначальника ему предстоит работать до сентября 2022 года.

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