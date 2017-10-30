С полномочиями Трутнева переборщили? Якутяне просят вмешаться прокуратуру

Якутск, , 12:00 — REGNUM В Якутии не на шутку испуганы перспективой назначения всех руководителей федеральных структур только с согласования с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Приказ, дающий ему такие полномочия, политолог республики Андрей Данилов считает нужным проверить прокуратурой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Но даже если такие перемены и законны, то в республике ни к чему хорошему они не приведут, уверен эксперт.

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Поводом для недовольства стало утверждение перечня должностей в Якутии, на которые будет распространяться указ главы государства об утверждении положения порядка согласования кандидатур для назначения с полномочным представителем президента РФ. По информации ИА SakhaDay туда попали руководители налоговой, антимонопольной, миграционной службы, а также ведомств, курирующих деятельность службы госстатистики, судебных приставов и исполнение наказаний, следящих за защитой прав потребителей, ситуацией в сферах здравоохранения и природопользования, управляющих государственным имуществом республики, кадастром и картографией. В списке ведомств, руководить которыми разрешается только с согласия полпреда, также МВД, МЧС, инспекция труда, военный комиссариат, управления по недропользованию и гражданской обороне, филиал в республике федерального казначейства и Северо-восточный федеральный университет (СВФУ).

«Происходит закономерный процесс, — уверен Андрей Данилов. — Взят курс на централизацию власти, выстраивание вертикали, выравнивание законодательства регионов и центра, и это — просто продолжение. Но если с экономической точки зрения затрагивается налоговая, антимонопольная сфера и прочие области, то надо же учитывать специфику региона. Расширены ли полномочия представителей президента РФ в федеральных округах до такой степени? Нужно проверить этот приказ прокуратурой».

Про мнению эксперта, принципиально важно, будет ли согласовывать Юрий Трутнев кандидатуры руководителей федеральных ведомств в Якутии или назначать? «Согласовывать действительно можно, но излишнее давление на регионы… мы ведь от этого старались отойти, потому что система громоздкая. В России 9 часовых поясов, и централизация всей этой огромной системы без знаний специфики регионов излишняя», — считает политолог.

«Когда Москва просыпается, Владивосток уже полдня работает, как минимум, и уже собирается уходить, — продолжает доказывать ненужность управления всем и вся из Москвы Андрей Данилов. — У нас такая неэффективная система управления, это издревле было. Излишняя централизация будет только пагубной, и регионам надо дать в какой-то мере больше свободы. Но надзорные функции должны сохраняться за федеральной властью, чтобы не допустить, опять же, вольницы. Нужно в этом моменте постараться соблюсти золотую середину».

Такое тотальное назначение руководителей ведомств с одобрения полпреда Андрей Данилов назвал попыткой закрутить гайки. «В условиях санкций и того, что в бюджете дыра, власть пытается залатать её, прибрав к рукам основные стратегические отрасли как в случае с распродажей АЛРОСА. Власть пытается вводить новые налоги, систему Платон. А изначально всё это связано с неэффективной внешней политикой, возросшими военными расходами, санкциями, которые Запад вводит против нас. На этом фоне власть пытается как минимум сильнее стабилизироваться и усилиться за счёт введения жёстких мер и усиления контроля не только за регионами, но и за экономикой», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в декабре 2016 года, заявил, что есть особый смысл в том, что существует процедура согласования некоторых должностей в регионах.

«Вы местные кадры назначайте на местные должности. А то некоторые местные кадры то в тюрьму попадают, то обрастают уголовными делами. Вот за них надо отвечать, и их надо выращивать. А за федеральные кадры будет отвечать федеральный министр», — посоветовал он регионам.

Столь резкий отзыв Бабича вызвала ситуация с назначением нового руководителя управления ФНС республики Марий Эл, которого не хотели принимать в регионе.