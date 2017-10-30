Эдуард Лимонов, , 09:32 — REGNUM

26-го октября я отправился спать в полной уверенности, что независимость Каталонии не состоялась, что струсили.

Но 27-го после 16 часов они таки провозгласили свою независимость тайным голосованием в парламенте Каталонии. Из общего количества депутатов в 138 человек 70 проголосовали «за» независимость, 10 против, двое воздержались, остальные не явились.

Но и семидесяти хватило, Каталония отныне по воле народных избранников — Каталонская Республика. «Мы основываем Каталонскую Республику в качестве суверенной страны, под верховенством закона». (Вообще-то они пишут «Каталунскую», это наша транскрипция искажает.)

Что там происходит ?

Прежде всего, как себя ведут силы правопорядка ?

Опрошенные по телефонам очевидцы заверяют, что всё нормально. Местная полиция вместе с Гражданской гвардией патрулируют улицы Барселоны с виду в добром согласии.

Региональная каталонская полиция Mossos d'Esquadra, шеф которой майор Жозеп Ллуис Троперо был снят с должности испанским правительством, аннонсировала (она, полиция) в своём твиттере в тот же день, что она «продолжает нормально работать» и что «предохранять и гарантировать безопасность личностей есть её приоритет».

Звучит отлично. По свидетельству современников, Октябрьская революция в Петрограде тоже никак вначале не нарушила обычное течение жизни. Пока там большевики брали Зимний, довольно тихо, по соседству, на Невском, люди сидели в ресторанах. Революция развернулась лишь в последующие дни, а то и недели.

Так что ждём.

Мадрид уже отрешил от должностей Пюичдемонта и его министров и назначил главой Каталонии даму-юриста, заместителя Мариано Рахоя Сорейю дэ Сантамария. (Кстати — Сорейя — это иранское имя, насколько я понимаю, она что, иранка? Или полу-иранка? Это вообще важно ведь в данном случае).

Назначили Сорейю тоже по Твиттеру? Во всяком случае, в Барселону она не прибыла, чтобы занять кабинет Пюичдемонта.

Пюичдемонт отказался уйти в отставку. Сообщил, что: «Каталонский парламент продолжает действовать в том векторе, который выбрали каталонцы на референдуме». И призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

Я так состроил гримасу по поводу «демократического сопротивления», потому как о таком доселе не слыхивал.

В Испании поймали это «демократическое сопротивление» и предложили Пюичдемонту, как всем, поучаствовать в выборах в парламент, как раз уже назначенных Мадридом на 21 декабря. Мол, это и будет демократическое сопротивление.

Заодно Пюичдемонту сообщили, что как только постановление о его смещении с должности будет обнародовано, оно вступит в силу, и тогда Пюичдемонту в довесок к обвинению в проведении незаконного референдума и незаконном объявлении независимости (уже до 30 лет лишения свободы) добавят ещё обвинение в мятеже. Это три года всего-то. Капля в море, если добавить к 30 годам, ну, будет 33 года.

Нашли чем напугать!

Вообще-тут просится поправка: испанские СМИ ещё 27 октября уже обнародовали своё решение о лишении Пюичдемонта и его министров должностей. То есть уже обнародовано.

Ну ладно, не поспевают сами за собой.

Пюичдемонта, также сообщили из Мадрида, — ЛИШАТ ЗАРПЛАТЫ! Вы представляете, Ельцин, например, в сентябре 1993 года грозит Руцкому и Хасбулатову тем, что лишит их зарплат… Немыслимо! У нас всё же другая политическая культура, да?

Российские СМИ, сердобольно симпатизирующие в основном Мадриду, бездумно цитируют газету El Pais (а она ссылается на некую организацию Metroscopia, опросившую 500 человек), что, мол, 46% жителей Каталонии высказались за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании, и только 29% опрошенных за независимость. Но El Pais — испанская, проправительственная газета, чего другого можно от неё ждать? Чтобы она рукоплескала отколовшейся провинции?

Это как если бы «Российскую Газету» о чём-то подобном спросили, она бы, по моему мнению, назвала цифры, удобные действующей власти, так и El Pais.

К тому же опросили 500 человек, в то время как нормально по международным нормам требуется хотя бы 1600, чтобы был репрезентативный срез.

28-го в Мадриде на площадь Колумба вышли демонстранты за целостность Испании. Я лично видел редкие тысячи на моём телеэкране. Общенародной поддержкой не назовёшь.

Правда, в воскресенье 29-го в Барселону съехались противники каталонской независимости со всей Испании, Пюичдемонт ведь заявил о демократическом сопротивлении, никому не мешали приехать. Прошла широко разрекламированная манифестация, во время которой манифестанты, если верить СМИ, выкрикивали лозунги: «Да здравствует Испания!», «Да здравствует король!», «Пюичдемонта в тюрьму!».

Агентство Франс Пресс называет количество участников в 300 тысяч человек. Устроители же, а это новая какая-то организация «Каталонское гражданское общество», называют фантастические цифры от 1,1 миллиона до 1,6 миллиона человек.

В Барселоне всего-то 1,6 миллиона жителей, так что, конечно же, тут и фэйк, и подтасовка, и жульничество, всё вместе, для того чтобы оказать давление на новенькую Каталонскую Республику.

Заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас скорее хладнокровно ответил Мадриду вот как:

«Мы не можем признать ни государственный переворот против Каталонии, ни антидемократические решения, которые принимает Народная партия (партия Рахоя) посредством удалённого контроля из Мадрида»

И добавил, тоже спокойно:

«Президентом страны является и продолжает быть Карлес Пюичдемонт, а председателем парламента является и продолжает быть Карме Форкаделл, по крайней мере, до того дня, когда граждане не решат иначе на свободных выборах».

А улыбающийся Пюичдемонт дал интервью в баре в своём родном городе, сидит себе в очках и в ус не дует. Как будто мне лично доказывает, что не трус. Да я верю, верю теперь!

Ну и что дальше? Так и будут патрулировать каталонские полицейские вместе с гражданской испанской гвардией в мире и согласии, как шерочки с машерочками, вплоть до 21 декабря?

А 21 декабря теперь уже индепендантисты будут врываться на избирательные участки, как это делали сторонники целостности государства Испания в день референдума 1 октября?

Похоже, что так и будет. И только после 21 декабря приедет в Барселону Сорейя де Сантамария, занять кабинет Пюичдемонта. А он в кабинете забаррикадируется.

Вот что грозит каталонской независимости.

Я думаю, танки всё же будут. Потому что выборы 21 декабря невыгодны Каталонской Республике, а каталонским полицейским и испанским гражданским гвардейцам, я уверен, опротивят к этому времени физиономии друг друга… Или что-то другое послужит причиной перехода от демократического сопротивления к недемократической гражданской войне.

Будет испанская интервенция, и от благих побуждений ситуация сползёт к типично испанскому кровопролитию. Со времён подавления независимости Нидерландов испанцами прошли всего лишь несколько столетий, пяти нет, а национальные характеры меняются крайне медленно.

Потому не миновать появления какого-нибудь кровавого герцога Альбы в Каталонии. Сейчас пока это не герцог и не Альба, но дама, и её зовут Сорейя де Сантамария. Но это пока. Вообще-то незаконнорожденный сын герцога Альбы был уже в 16 веке губернатором Каталонии. Так что…