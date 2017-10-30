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Китай предоставил Афганистану очередную партию продовольственной помощи

Политика

До конца марта 2018 года КНР передаст Афганистану более 4,2 тыс. тонн риса

Кабул, 30 октября 2017, 09:29 — REGNUM  В Кабуле состоялась торжественная церемония, посвященная передаче очередной партии китайской продовольственной помощи Афганистану. В церемонии приняли участие временный поверенный КНР по делам Афганистана Чжан Чжисинь и глава министерства чрезвычайных ситуаций Афганистана Мохаммад Аслас Саяс.

Согласно достигнутым договоренностям, до конца марта 2018 года Китай передаст Афганистану 4242 тонн риса. Первая партия помощи в объеме 502 тонн была передана Афганистану накануне, пишет «Синьхуа».

«Китай всегда готов протянуть руку помощи народу Афганистана, восстанавливающему свою страну после кровопролитной войны с террористами. Мы надеемся, что помощь, предоставленная КНР, поможет афганскому народу преодолеть продовольственный кризис», — отметил китайский дипломат.

Афганский чиновник поблагодарил китайскую сторону за оказанную помощь, а также подчеркнул, что первая партия риса будет доставлена в наиболее пострадавшие регионы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай восстановит Кабульский университет, отстроив заново два новых корпуса учебного заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай восстановит Кабульский университет в Афганистане

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Политика Китая

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