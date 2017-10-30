Объем торговли между Россией и Китаем вырос на треть за восемь месяцев

Чунцин, Китай, , 09:03 — REGNUM Объем торговли между Россией и Китаем за восемь 2017 года вырос на треть и составил $54 млрд. Об этом, как передает Прайм, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Благодаря совместным усилиям в текущем году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил $54 млрд», — сказал Рогозин.

Открывая 21-е заседание двусторонней комиссии, вице-премьер объяснил, что такой результат стал возможен благодаря проделанной работе в предыдущие годы. По мнению Рогозина, к успеху в экономических отношениях в условиях негативной тенденции привела слаженная работа коллег из министерств и ведомств.

«Итоги этого 2017 года говорят сами за себя: результаты есть, они достигнуты именно благодаря нашему упорству, упорству наших коллег в ведомствах, министерствах, во всей государственной исполнительной власти Китая и России для того, чтобы перебороть тенденцию, связанную с санкционной политикой, с общеэкономическим кризисом, и идти дальше вперед, навстречу друг к другу», — сообщил Рогозин.

Он также подчеркнул, что ключевой задачей на перспективу является поддержание устойчивой динамики в торговле, а способствовать увеличению товарооборота будут развитие промышленной кооперации, научно-техническое, инновационное сотрудничество, информационно — коммуникационные технологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 31 октября по 2 ноября Китай посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Стороны намерены обсудить ряд ключевых международных и региональных вопросов, в том числе развитие российско-китайского сотрудничества в космической отрасли, авиастроении, экономике и энергетике.

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