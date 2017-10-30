Морская пехота Тихоокеанского флота РФ поднята по тревоге

Москва, 30 октября 2017, 08:20 — REGNUM Сегодня, 30 октября, в рамках внезапной проверки соединение морской пехоты Тихоокеанского флота России поднято по тревоге, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе учения морские пехотинцы отразят нападение условного противника.
Будут применены навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы.
Учения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ пройдут в несколько этапов.
На первом этапе военнослужащие будут действовать в составе подразделений, далее задачи будут решаться в составе соединения.
На завершающем этапе морпехи ТОФ проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты по позициям условного противника.