Россия может вывести часть военной группировки из Сирии

Дамаск, , 08:20 — REGNUM Военно-политическое руководство России рассматривает возможность выведения части российской военной группировки из Сирии, передает 30 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Власти РФ могут частично вывести военный контингент, включая инженеров и технических специалистов, а также технику с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Сократить могут также смешанную авиагруппу ВКС, действующую в Сирии. При этом системы ПВО, защищающие российские объекты, продолжат работу.

Однако об окончательном решении речь пока не идет. Один из источников уточнил, что последнее слово останется за верховным главнокомандующим — президентом РФ Владимиром Путиным.

Сообщается, что в масштабной военной поддержке Москвы Сирия уже не нуждается. По данным Минобороны РФ, правительственные силы установили контроль почти над 95% территории страны.

Оставшуюся часть операции по освобождению территории Сирия сможет выполнить самостоятельно. Причем военное решение кризиса перейдет к политическому урегулированию.

Тем не менее в Минобороны РФ планы по сокращению военной группировки России в Сирии опровергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Кремль не анонсирует решения подобного рода.

Ранее Владимир Путин заявил, что от террористов освобождено более 90% территории Сирии. При этом он указал на процесс политического урегулирования и гражданского примирения.

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