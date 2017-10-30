США сообщили о начале учений стратегических ядерных сил

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Стратегические ядерные учения Global Thunder пройдут в США, заявил официальный представитель стратегического командования (StratCom) США Брайан Магуир, сообщает 30 октября РИА Новости.

По его словам, учения проводятся для отработки возможности предотвращения и ограждения США от ядерных ударов. В учениях будут задействованы «все возможности StratCom», в том числе различные подразделения ВС США, а также космические силы, системы наблюдения и разведки, системы глобального удара и системы противоракетной обороны (ПРО) и кибервозможности.

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Магуир подчеркнул, что подобные учения проводятся в США ежегодно и что Россия о них была уведомлена в соответствии с Договором между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Представитель американского командования отметил, что США не предупреждали Китай о ядерных учениях, поскольку Китай не подписывал с Соединенными Штатами договора, подобного СНВ-III.

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Напомним, ранее в России прошла масштабная тренировка Стратегических ядерных сил (СЯС), в которой были задействованы стратегические атомные подводные лодки, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования.

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