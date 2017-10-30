МИД Сирии: Ракка оккупирована силами международной коалиции во главе с США

Дамаск, , 07:44 — REGNUM Заявление международной коалиции во главе с США об освобождении сирийской Ракки от террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является ложью, направленной на отвлечение внимания от преступлений, совершенных в этой провинции, сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии.

По данным сирийского внешнеполитического ведомства, Ракка будет считаться «оккупированной» территорией до тех пор, пока в него не войдут войска правительства.

«Утверждения США и их «коалиции» о том, что город Ракка освобожден от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются ложными, преследующие цель отвлечь международную общественность от преступлений «коалиции» и ее вассалов», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября так называемая коалиция во главе с США объявила о взятии города Ракка, которая находилась под контролем боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года. Сообщалось, что провинцию брали подразделения Демократических сил САР, основу которых составляли курдские ополченцы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МИД РФ, в результате ударов «коалиции» Ракка была практически стерта с лица земли, а количество погибших в ходе освобождения города, по словам очевидцев, насчитывает более тысячи гражданских лиц.

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