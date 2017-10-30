Россия может сократить численность военных в Сирии

Москва, , 05:45 — REGNUM Часть российской военной группировки может быть выведена из Сирии. В республике останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, а также военные полицейские и советники, пишет 30 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Собеседники издания уточнили, что ни о каких окончательных решениях речь пока не идет. Военно-политическое руководство РФ рассматривает вариант частичного вывода контингента, включая инженеров и технических специалистов, и техники с территории Сирии. Речь идет о технике, находящейся на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

Один из источников пояснил, что конкретное решение в любом случае будет принято верховным главнокомандующим — президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что сократить могут смешанную авиагруппу ВКС, действующую в Сирии, однако защищающие российские объекты системы ПВО продолжат работу.

Масштабная военная поддержка Москвы сирийскому лидеру Башару Асаду уже не требуется. По данным Минобороны РФ, правительственные силы установили контроль над почти 95% территории страны и сами способны окончательно разгромить террористов. Приоритет перейдет от военного решения сирийского кризиса к политическому урегулированию.

Вместе с тем в российском оборонном ведомстве планы по сокращению военной группировки России в Сирии опровергли, отмечает издание. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая 29 октября на соответствующий вопрос, напомнил о том, что подобного рода решения не анонсируются Кремлем.

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