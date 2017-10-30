Премьер-министр Норвегии выразила соболезнования из-за крушения Ми-8

Москва, , 02:07 — REGNUM Глава правительства Норвегии Эрна Сульберг выразила своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Осло. Эрна Сульберг попросила российского премьер-министра передать слова сочувствия семьям погибших. Медведев, в свою очередь, поблагодарил власти Норвегии за организацию поисковой операции.

Премьер-министры России и Норвегии отметили важность укрепления практического сотрудничества в Арктическом регионе и подчеркнули, что взаимно заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября власти Шпицбергена подтвердили обнаружение обломков российского вертолета Ми-8 в море неподалеку от мыса Хеер. Данные об экипаже и пассажирах вертолета пока отсутствуют. Фрагменты Ми-8 были обнаружены на глубине 200 м норвежскими подводными аппаратами.

Российский вертолет, на борту которого находились три члена экипажа и пять пассажиров, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал с экранов радаров 26 октября. Он совершал полет из законсервированного поселка Пирамида на Шпицбергене в действующий поселок Баренцбург. 29 октября на архипелаг для участия в поисковой операции прибыл отряд российских спасателей.

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