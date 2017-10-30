Международный речной патруль на реке Меконг приносит свои плоды

Пекин, , 01:51 — REGNUM Завершилось шестьдесят третье по счету совместное патрулирование правоохранителей Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда на реке Меконг, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Семь судов и 163 сотрудника правоохранительных органов четырех стран приняли участие в специальной миссии, стартовавшей 26 октября.

Во время совместного патрулирования, коллеги из четырех стран провели семинар по безопасности и гидрологической ситуации реки Меконг.

Совместные патрулирования стартовали в декабре 2011 года с целью обеспечения безопасности после того, как бандиты захватили два грузовых судна и убили 13 китайских моряков водах Таиланда 5 октября 2011 года.

Патрули серьезно улучшили, как утверждает издание, степень и ощущение безопасности населения, проживающего вдоль реки, а также моряков.

Напомним, что река Меконг известная, также в Китае, как река Ланьцан, тянется через Китай, Лаос, Мьянму, Таиланда, Камбоджу и Вьетнам, что делает ее важнейшим водным путем междунационального и межгосударственного товарооборота.

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