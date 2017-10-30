После XIX съезда: В Компартии Китая продолжаются кадровые перестановки

Пекин, , 01:36 — REGNUM Новые назначения на пост глав партийных комитетов провинций были произведены председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство «Синьхуа».

Ли Си стал новым секретарем Комитета Компартии провинции Гуандун, сменив на посту Ху Суньхуа.В то же время, Ли прекращает исполнять обязанности главы партийного комитета провинции Ляонин.

Юй Вэйго назначен секретарем партии по провинции Фуцзянь взамен Йоу Цюаня.

Ван Дунфэн возглавил Комитет Коммунистической партии КНР по провинции Хэбэй, сместив с должности Чжао Кэчжи.

И, наконец, Чень Цюфа занял место руководителя партийного комитета провинции Ляонин вместо Ли Си.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение нового секретаря Шанхайского муниципального комитета Компартии Китая привел к каскаду должностных перестановок в провинциях Ганьсу, Шэньси и Гуйчжоу.

Напомним, что в КНР завершился XIX съезд партии, на котором были избраны новые и переизбраны некоторые старые члены ЦК Компартии и обновлено Политбюро.

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