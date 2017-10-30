Си Цзиньпин призвал тибетских пастухов защищать Китай

Пекин, , 01:19 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин воодушевил семью скотоводов из тибетского уезда Лхюндзе на юг-востоке Тибетского автономного района Китая «пустить корни» и обеспечить безопасность Китайской территории, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

По словам главы КНР, тибетцы должны позаботиться о развитии своей родной земли и малой родины, а через это обеспечить безопасность Китая.

Высказывание Си Цзиньпина, который, также является генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центральной военной Комиссии КНР, было сделано в ответ на письмо тибетских пастухов об их родном городе и его проблемах.

Напомним, что Тибет для Китая является одной из болевых точек Китая. Будучи достаточно отдаленным и расположенным в горной местности, Тибет является одним из самых отсталых регионов Китая по уровню развития.

Это, вкупе с националистическими и сепаратистскими тенденциями некоторых тибетских групп становится фактором напряженности, что, зачастую используется некоторыми странами, как инструмент продвижения своих геополитических интересов.

Власти Китая понимают, что решить проблемы Тибета они могут только с опорой на проживающий там народ.

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