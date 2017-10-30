Шанхайских коммунистов возглавил новый человек

Пекин, , 00:58 — REGNUM Новый секретарь Шанхайского муниципального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) назначен в Китае, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Ли Цян стал новым главой партии в городе центрального подчинения Шанхае, сменив на посту Хань Чжэна.

В то же время Ли прекращает свою деятельность в роли секретаря Комитета Компартии по провинции Ганьсу, а на его место придет Лоу Циньцзянь.

Последний, в свою очередь, был секретарём Компартии по провинции Шэньси. Теперь Ху Хэпин займет должность, которую оставил Лоу.

Напомним, что в начале сентября в Китае также сменился губернатор провинции Гуйчжоу. Шэнь Ицинь стала исполняющей обязанности губернатора.

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