КНР даст «Моральный компас» для «убедительной победы» над коррупцией

Пекин, , 00:46 — REGNUM Новый глава китайского антикоррупционного ведомства призвал коллег из Комиссии КНР по надзору за дисциплиной обеспечить «убедительную победы» в войне с коррупцией, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Обращаясь к собравшимся в рамках первого заседания Постоянного комитета надзорной комиссии 19-го созыва, секретарь организации Чжао Лэцзи заявил, что китайские борцы с коррупцией должны внедрить концепцию Си Цзиньпина о построении социализма с китайскими особенности в новую эпоху работы организации.

Будучи также членом Политбюро ЦК Компартии Китая, Чжао отметил, что первоочередной политической задачей Партии является изучение и претворение в жизнь духа XIX съезда Коммунистической партии, который закрепил за Си Цзиньпином роль нового компонента партийного руководства к действию.

«Члены Постоянного комитета надзорного органа должны поддерживать и укреплять всестороннее партийное лидерство, равно, как и практики, а также опыт их предшественников во имя убедительной победы в войне с коррупцией», — заявил Чжао.

По его словам, членам комиссии необходимо улучшить систему государственного и партийного контроля, а также предпринять еще больше усилий, чтобы обеспечить условия, при которых чиновники не осмелятся заниматься коррупцией. По его словам, должны быть созданы законные рамки, не позволяющие воровать, и, наконец, все это не будет работать, по мнению Чжао, если чиновники не будут следовать моральному компасу, который им необходимо привить.

Напомним, что в ходе первого пленума ЦК КПК XIX созыва был избран новый глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Им стал бывший руководитель Организации отдела ЦК КПК Чжао Лэцзи. Он пришел на смену Вану Цишаню, который достиг максимально возможного возраста 69 лет, чтобы занимать эту должность.

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