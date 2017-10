Элина Жгутова, , 10:20 — REGNUM

Немного предыстории

Проект «5—100» — проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, реализуемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» (с внесенными изменениями от 9 апреля 2016 года №287).

Отправной точкой для запуска проекта послужил один из майских указов президента от 2012 года, в котором говорится, что необходимо обеспечить «вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов».

Проект «5—100» был запущен Минобрнауки в 2013 году и представляет собой госпрограмму поддержки крупнейших вузов с целью повышения их конкурентных позиций на мировом рынке. Конкурентные позиции определяются местами в международных классических рейтингах — Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU).

На сегодняшний день в проекте участвует 21 вуз (КФУ, МФТИ, МИСиС, ВШЭ, МИФИ, НГУ, ИТМО, ДВФУ, ТГУ, ТПУ, Первый МГМУ им. Сеченова, СГАУ, СПбПУ, УрФУ, БФУ, ННГУ, РУДН, ЛЭТИ, СФУ, ТюмГУ, ЮУрГУ).

Вузы, участвующие в программе, получают субсидии и должны отчитываться о продвижении в рейтингах в соответствии с утверждёнными «дорожными картами». До сих пор на проект было выделено 50 млрд руб., до 2020 года предполагается потратить ещё 29 млрд.

Сколько вузов нужно оставить в проекте

И снова к вопросу о проекте «5—100». Один из главных идеологов проекта «5—100» ректор НИУ ВШЭ Я. И. Кузьминов оптимистично оценил шансы вхождения вузов России в лидирующую сотню в мировых рейтингах. Однако министр образования Ольга Юрьевна Васильева на октябрьском общем собрании ректоров ведущих университетов России — членов ассоциации «Глобальные университеты», которые участвуют в программе «5—100», оценила ситуацию с движением проекта несколько иначе.

«Нужно оставить эффективные вузы, не более шести, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был», — заявила министр. По словам Ольги Юрьевны Васильевой, проект стал самым дорогим в сфере образования: за пять лет объем государственной поддержки вузов составил более 50 млрд руб., а за оставшиеся три года будет выделено еще 29,2 млрд руб. «Вот мое предложение, ничего другого я предложить не могу. Потому что, если не сосредоточим ситуацию в шести вузах, никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет».

Уровень эффективности вуза в Минобрнауки определяли по следующим параметрам: общий объем субсидий, достижения в мировых рейтингах, общий объем НИОКР, количество научных публикаций, учтенных в базе данных WOS. Результаты университетов были представлены министром в сводной таблице с показателями по вузам — участникам проекта. Из этой таблицы видно, что в первые сотни в предметных рейтингах попадают только шесть вузов — МФТИ, ВШЭ, ИТМО, МИСиС, НГУ и МИФИ. Остальные находятся на двухсотых и трёхсотых позициях, а то и вовсе выпадают за пределы пяти сотен. Количество публикаций и показатели цитируемости многих вузов в международных изданиях тоже находятся на крайне низком уровне.

Министр прокомментировала данную ситуацию: «Результат очень простой: нужно оставить эффективные вузы». В число вузов, которые в Минобрнауки не собираются исключать из программы, попали НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет. Не соответствуют министерским представлениям об эффективности РУДН, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет и еще 12 участников программы.

По мнению министра, из этих данных можно сделать однозначный вывод: «Надо оставить эффективные вузы, не более шести, оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в пятёрку, о которой нас просил президент». Всем остальным вузам, участвующим в проектах, по словам О. Ю. Васильевой, следует отчитаться о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был. Вот такое резюме министра образования.

Министр образования продемонстрировала перед собравшимися государственный подход человека, болеющего душой за порученное дело. Несмотря на то, что данное заявление вызвало негативную реакцию присутствующих.

Вернемся к проекту «5—100», основной целью которого является продвижение российских вузов в международных рейтингах. Хорошо это или плохо — участие в этих рейтингах? Судите сами.

В нашем государстве система образования выстраивалась иначе, чем в США и Европе. Многие вузы в стране были отраслевыми. Научные школы и коллективы, завязанные на вузы и университеты, — кадровый базис советской экономики; в частности, ряд технических вузов страны тесным образом был связан с российской оборонной промышленностью. Казалось бы, подготовка таких кадров должна была остаться приоритетом образовательной отрасли России. К сожалению, всё происходит иначе. И проект «5—100» этому способствует.

Программа вхождения в мировые рейтинги предусматривает расширение зоны влияния английского языка на российскую за счет требования преподавания до 30% спецдисциплин на английском языке. Статус преподавания должен быть достаточно высоким, поскольку предполагается написание аспирантами научных статей в своей профессиональной области на английском языке.

По моим наблюдениям, наличие таких письменных научных исследований подающих надежды выпускников аспирантуры облегчает зарубежным наблюдателям выявление перспективных молодых ученых в российских вузах. И, как показывает практика, приглашение их к участию в совместных исследованиях, но уже на территории других государств. А также, учитывая восприятие нашими студентами английского языка как международного и ассоциацию этого языка с успешностью страны в целом, — формирование, опосредованно, прозападного лобби из будущих перспективных специалистов и молодых ученых.

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье о том, что нужно сделать, чтобы предотвратить «утечку мозгов» и возродить науку, писал о своем родном МФТИ:

«Еще раз отмечу, что на этом фоне студентов и преподавателей, выпускников и специалистов Физтеха активно зазывают работать за границу. Лучшим студентам для начала предлагают стажировку. По результатам стажировок физтехам, как правило, предлагают работу. В результате выстроена и успешно работает система «выращивания мозгов» для Запада за российский счет.

Подчеркну, я за обмены и стажировки, я против изоляции российской науки. Иное — глупо. Я лишь бью тревогу. И я — за принятие системы мер, обеспечивающих национальные интересы России в области воспроизводства научно-инженерных кадров».

Далее, в мировых рейтингах, о которых идет речь, Академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World Universities, сокращенно ARWU), британской компании QS и Times Higher Education (World University Rankings Times Higher Education, THE WUR), в основном учитываются число публикаций в международных журналах и научные разработки, производимые непосредственно в стенах вузов.

Что касается научных публикаций: подмечен большой интерес зарубежных журналов к нашим научным статьям в области естественно-математических исследований, а вот статьи педагогического, лингвистического и других гуманитарных направлений зарубежными изданиями берутся к публикации неохотно. С чего бы это? Неужели наша педагогическая или лингвистическая научные школы слабее западных? Нет, думаю, здесь присутствует другой, стратегический, интерес к нашим разработкам в технической сфере.

Исходя из приведенной информации «Рейтинги 2015—16.pdf» с сайта unirating.ru, можно сделать вывод, что одним из условий попадания в такой международный рейтинг является проведение научной работы непосредственно внутри вуза.

По заключению советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого,

«научная работа на базовых кафедрах, тех самых базах, которые — внимание! — являются сторонними по отношению к МФТИ организациями, отныне в расчет не принималась. И без того нарушенные в постсоветское время связи науки и производства с Физтехом при реализации 5top100 ослабли вовсе… Утрачивается потенциал подготовки элитных научно-инженерных кадров. Физтех постепенно превращается из элитарного мирового бренда, производившего нобелевских лауреатов, в обычный институт. Увы. Подчеркну, это не вина руководства института: оно как могло спасало систему Физтеха».

Престиж за счёт безопасности страны

Следующий интересный факт, который наводит на некоторые размышления. В список вузов — участников проекта «5—100» входят ведущие вузы России, некоторые из них имеют непосредственно стратегическое значение для экономики и оборонного комплекса страны.

Лучшие вузы — главным образом технические, готовящие, в том числе, кадры для оборонно-промышленного комплекса России, — вдруг начали привлекать иностранных преподавателей, принимать иностранных студентов, переходить на международные стандарты, встраиваться в глобальный рынок образовательных услуг.

Добавлю, по замыслу проекта «5—100», в составе Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров из двенадцати членов Совета ровно половина — граждане иностранных государств. Как же это согласуется с заявленной целью проекта «5—100» — максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ? Позволю себе усомниться в том, что представители Центра международного высшего образования Бостонского колледжа, национальной службы здравоохранения Англии, Лёвенского католического университета, Университета штата Аризона, Китайского общества стратегии развития образования, Гонконгской академии наук (все те, кто входит в состав Совета по повышению конкурентоспособности наших вузов) будут искренне ратовать за то, чтобы наши вузы потеснили вузы этих стран в международных рейтингах. Подчеркну, что одно из требований всех этих рейтингов — процент участия в работе вуза иностранных специалистов.

Возвращаясь к российским реалиям, отмечу следующий интересный факт: Совет по повышению конкурентоспособности возглавляет ректор НИУ ВШЭ. Одной из функций Совета является «внешняя экспертиза и оценка результатов проекта»(с сайта Ассоциации «Глобальные университеты»). Разработкой Концепции целевой программы развития образования на 2016—2020 годы занимались также представители ВШЭ. Получается, сами разработали, а затем сами и оценили результаты!

Резюме

Так как же относиться к предложению министра О. Ю. Васильевой по продолжению реализации проекта «5—100»? К оценке результатов вузов, входящих в данный проект, в соответствии с затраченным на достижение «таких результатов» объемом финансовых затрат? Оставляю вам самим, уважаемые читатели, сделать вывод. А я свой уже сделала.

