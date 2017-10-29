Сын Хрущева: Россия не сравнится по мощи с США

Лас-Вегас, США, , 23:21 — REGNUM Российская Федерация и США для «процветания» должны соблюдать правила приличия и проявлять взаимоуважение. Об этом, как передает Las Vegas Sun, сообщил сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, выступая в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе.

«Мы (США) не можем быть мировым жандармом, — заявил 82-летний Сергей Хрущев. — Мы не можем наказывать всех, кто нам не нравится».

По его словам, властям США нужно научиться «ценить как можно больше стран и привлекать их на нашу сторону».

При этом Сергей Хрущев добавил, что ни СССР, ни Россия не могут сравнится по мощи с США.

Перевод статьи на сайте «ИноТВ».

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