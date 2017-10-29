Свердловские адвокаты отказываются защищать задержанных и арестованных

Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В Свердловской области задержанные и арестованные граждане, которые не могут оплатить услуги юриста, с 1 ноября рискуют остаться без правовой помощи. Решение приостановить работу по их защите принял совет Адвокатской палаты региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выписка из протокола №10 заседания областной коллегии адвокатов от 26 октября гласит, что Главное управление МВД России по Свердловской области задолжало юристам более 6 млн 903 тыс. рублей. Ещё больший долг со стороны Управления судебного департамента — более 14 млн 913 тыс. рублей.

Как следует из решения совета от 26 октября, заведующим-координаторам областной коллегии адвокатов будет рекомендовано с 1 ноября не принимать заявки судов, дознавателей и следователей полиции. Адвокаты, которые всё же решатся защищать граждан в уголовных делах, будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

Впрочем, представители организаций, указанных юристами в качестве должников, не склонны драматизировать ситуацию. Глава Управления судебного департамента Олег Ножников отмечает, что сумма долга равна порядка 11 млн рублей. По его словам, задержка выплаты денег произошла из-за несвоевременного поступления средств, сообщает «Российская газета».

А начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых отмечает, что деньги на выплату долгов со стороны МВД поступят уже в ноябре. Гарантийное письмо об этом ранее было направлено из Москвы.

Добавим, к руководству регионального управления МВД адвокаты обращались ещё в сентябре. 19 сентября они получили ответ руководства, из которого следовало, что областной главк полиции запросил у МВД России дополнительные средства, которые пойдут на оплату труда адвокатов.

А пока юристы приостановят защиту задержанных и арестованных. В решении палаты отмечается, что ограничение будет действовать до погашения задолженности.