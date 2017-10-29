Саакашвили пугает Порошенко «досрочными выборами»

Киев, , 17:51 — REGNUM Если представители руководства Украины не хотят слышать требований протестующих, они должны уйти. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на «вече» у Верховной рады.

«Мы даем им (властям Украины) время до 7 ноября… когда они (депутаты) приедут со своих островов…, — заявил Саакашвили. — И начнут выполнять наши требования».

По его словам, на Украине нужно будет объявить досрочные президентские и парламентские выборы, если власти страны не выполнят требования протестующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проводит «народное вече», которое сам и организовал. У стен парламента Украины собрались не более 400 человек. Их охраняют более 700 сотрудников правоохранительных органов.

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